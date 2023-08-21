Как вернуть блеск кастрюле из нержавейки: чем ее отмыть снаружи и внутри

Следуя этим простым советам, вы сможете поддерживать вашу посуду из нержавеющей стали в отличном состоянии без разводов и следов загрязнений.

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Чем мыть нержавейку без разводов / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Нержавеющая сталь - это не только стойкий материал, но и важный элемент в кухне. Чтобы поддерживать вашу посуду и кухонные принадлежности в идеальном состоянии, важно знать, как правильно и без разводов чистить нержавеющую сталь.

Как очистить посуду из нержавейки в домашних условиях?

Прежде чем применять химические средства, попробуйте более мягкие и натуральные методы. Смешайте теплую воду с мягким мылом или же добавьте немного соды в теплую воду. Очистите поверхность посуды с помощью мягкой губки или тряпки, двигаясь по направлению к зеркальному блеску.

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Чем лучше чистить посуду из нержавейки?

Для удаления пятен и следов, вызванных пищей, вам помогут обычные домашние ингредиенты. Уксус, смешанный с водой в равных пропорциях, помогает снять загрязнения и восстановить блеск нержавеющей стали. Промойте посуду чистой водой и полотенцем, чтобы избежать разводов.

Как очистить кастрюлю из нержавейки снаружи и внутри?

Для очистки внутренней части кастрюли от нагара, смешайте воду с уксусом в пропорции 1:1 и доведите до кипения. Затем добавьте ложку соды и дайте смеси немного постоять. С помощью губки аккуратно удалите нагар, а затем промойте кастрюлю водой.

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