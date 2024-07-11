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Как вырастить чайный гриб: 3 способа, чтобы получить домашнюю комбучу

Мария Николишин
11 июля 2024, 02:00
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Чайный гриб "выращивают" из сладкого черного или зеленого чая без примесей, давая напитку бродить определенное время.
Как вырастить чайный гриб: 3 способа, чтобы получить домашнюю комбучу
Как вырастить чайный гриб / коллаж: Главред, фото: pixabay

Комбуча - это напиток из чайного гриба, который сегодня получил новую популярность. Поэтому многие интересуются, как вырастить чайный гриб, чтобы наслаждаться домашним напитком.

Как вырастить чайный гриб с нуля в домашних условиях

  • Чайный гриб из чайной заварки. Возьмите черный или зеленый чай без ароматизаторов и добавок. Желательно - крупный лист, он самый качественный. Засыпьте в заварник 5 ст.л. сухого чая и залейте 0,5 л. кипятка. Дождитесь, пока заварка остынет до комнатной температуры, процедите через ситечко или марлю в стеклянную банку. Затем нужно добавить 7 ст.л. сахара и перемешать. "Горло" сосуда надо накрыть марлей и поместить в теплое темное место на два месяца. Постепенно на поверхности образуется тонкая пленка чайного гриба.
  • Чайный гриб из яблочного уксуса. Возьмите натуральный яблочный уксус без консервантов. Оставьте бутылку с яблочным уксусом в темном теплом помещении на два месяца, пока осадок не выпадет на дно. Приготовьте черный чай и добавьте 1 ст.л. сахара. Перелейте уксус в чистую стеклянную банку и залейте чаем комнатной температуры. Оставьте закваску в теплом темном месте на две недели. На поверхности жидкости образуется тонкая пленка. Это и есть чайный гриб.
  • Чайный гриб из кусочка взрослого гриба. Отделите кусочек гриба от основного взрослого гриба. Промойте его теплой кипяченой водой и положите в чистую банку. Приготовьте заварку: 2 ст.л. чая на 1 л. кипятка. Процедите напиток, добавьте 50 г. (1,5 ст.л.) сахара и остудите. Залейте гриб в банке на ⅔ сладким чаем. Накройте банку марлей и поставьте в теплое темное место на неделю.

Смотрите видео, можно ли вырастить чайный гриб из комбучи:

Как правильно кормить чайный гриб

Когда ваш гриб будет иметь толщину несколько миллиметров и более - его нужно кормить. Для этого необходимо осторожно слить всю жидкость так, чтобы гриб не утонул, заварить новый чай с сахаром и охладить его. После этого налить жидкость в чистую, большую банку и поместить гриб сверху. Важно: кристалликов сахара не должно быть, потому что это может привести к болезни гриба.

Что такое чайный гриб?

"Чайный гриб" - обобщающее название нескольких разновидностей симбиоза дрожжевого гриба с бактерией. С помощью чайного гриба и воды изготавливают кисло-сладкий газированный прохладительный напиток, называемый чайным квасом. Используется в альтернативной медицине, хотя лекарственный эффект от употребления чайного гриба не доказан, сообщает Википедия.

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