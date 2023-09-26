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Кошачий наполнитель своими руками: что добавить в лоток, чтобы не было запаха

Сергей Кущ
26 сентября 2023, 09:01 обновлено 26 сентября, 09:01
Попробуйте разные варианты и выберите тот, который лучше всего подходит вашей кошке и вам.
Кошачий наполнитель своими руками
Кошачий наполнитель своими руками / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Создание кошачьего наполнителя - это отличный способ сэкономить деньги и обеспечить комфорт для вашего пушистого друга. Мы расскажем вам, чем заменить наполнитель для кошачьего лотка в домашних условиях и как избежать неприятных запахов.

Чем заменить наполнитель в домашних условиях?

  • Старая газета и картона: Вы можете разорвать старую газету или картон на мелкие кусочки и использовать их в качестве наполнителя. Убедитесь, что материал не содержит красок или других вредных веществ.
  • Древесные опилки: Древесные опилки являются отличным натуральным вариантом для кошачьего лотка. Они хорошо впитывают влагу и могут быть легко доступными.
  • Специализированные зерна: В магазинах для домашних животных можно найти специализированные наполнители, которые подходят для самодельных кошачьих лотков.

Что насыпать в кошачий лоток, чтобы не было запаха?

Регулярно меняйте наполнитель в кошачьем лотке. Чем чаще вы это делаете, тем меньше будет запах. Также стоит попробовать использовать угольные фильтры, которые помещаются в лоток. Они помогут поглотить неприятные запахи.

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Добавьте в лоток натуральные ароматические добавки, такие как сушеные лавровые листья или сушеная мята. Они помогут смягчить запах и сделать его более приятным.

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