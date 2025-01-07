Лучше любого клининга: как почистить диван содой, лайфхак взорвал Сеть

Часто хозяйки думают, что отмыть диван от пятен и загрязнений можно только профессиональными средствами, однако справиться с этой задачей может и обычная сода.

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Лайфхак с содой поможет очистить диван от пятен / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как избавиться от загрязнений на диване

Как часто нужно чистить мягкую мебель

В домах, где живут семьи с детьми и домашними животными загрязнения на мягкой мебели являются довольно привычным явлением. Многие хозяйки считают, что избавиться от пятен с дивана или мягкого кресла можно только с помощью профессионального клининга.

Однако Главред выяснил, что это не совсем так. На самом деле у многих на кухне есть дешевое средство, которое сможет эффективно и быстро удалить большинство загрязнений на мебели.

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Украинский блогер Диана Головец рассказала в TikTok, что с помощью обычной соды можно легко отчистить мягкую мебель, ведь она абсорбирует ароматы, обладает антисептическими свойствами и содержит легкие абразивные частицы, которые помогают удалять пятна и грязь, при этом не повреждая ткань.

"Лучше всего, что она (сода - Главред) является абсолютно безопасной для детей и животных, она сухая, поэтому не нужно ждать, пока диван высохнет, и не имеет неприятных токсичных ароматов", - добавила блогерша.

Смотрите видео, как правильно содой отчистить диван:

Для того чтобы очистить диван нужно засыпать его содой, после чего интенсивно протереть его щеткой и оставить на 15-20 минут. Последним шагом надо пропылесосить остатки соды.

Диана советует очищать диваны и другую мягкую мебель таким образом хотя бы раз в месяц.

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Кто такая Диана Головец? Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

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