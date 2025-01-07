Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Лучше любого клининга: как почистить диван содой, лайфхак взорвал Сеть

Анна Косик
7 января 2025, 04:23
46
Часто хозяйки думают, что отмыть диван от пятен и загрязнений можно только профессиональными средствами, однако справиться с этой задачей может и обычная сода.
Чистка дивана, сода
Лайфхак с содой поможет очистить диван от пятен / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Как избавиться от загрязнений на диване
  • Как часто нужно чистить мягкую мебель

В домах, где живут семьи с детьми и домашними животными загрязнения на мягкой мебели являются довольно привычным явлением. Многие хозяйки считают, что избавиться от пятен с дивана или мягкого кресла можно только с помощью профессионального клининга.

Однако Главред выяснил, что это не совсем так. На самом деле у многих на кухне есть дешевое средство, которое сможет эффективно и быстро удалить большинство загрязнений на мебели.

видео дня

Украинский блогер Диана Головец рассказала в TikTok, что с помощью обычной соды можно легко отчистить мягкую мебель, ведь она абсорбирует ароматы, обладает антисептическими свойствами и содержит легкие абразивные частицы, которые помогают удалять пятна и грязь, при этом не повреждая ткань.

"Лучше всего, что она (сода - Главред) является абсолютно безопасной для детей и животных, она сухая, поэтому не нужно ждать, пока диван высохнет, и не имеет неприятных токсичных ароматов", - добавила блогерша.

Смотрите видео, как правильно содой отчистить диван:

@dianagologovets Для тих, хто ще не закінчив прибирання до свят, ловіть крутий спосіб почистити диван від плям та не приємного запаху ? #диван#сода#ідеїдлядому#лайфхакдлядому#чистота#прибирання#прибираєморазом#корисніпоради#порадидлядому#корисно#gologovets_відео♬ оригінальний звук - Diana_gologovets

Для того чтобы очистить диван нужно засыпать его содой, после чего интенсивно протереть его щеткой и оставить на 15-20 минут. Последним шагом надо пропылесосить остатки соды.

Диана советует очищать диваны и другую мягкую мебель таким образом хотя бы раз в месяц.

Читайте также:

Кто такая Диана Головец?

Диана Головец - украинский блогер, за которой следят более 130 тысяч пользователей в Instagram и 70 тысяч в TikTok. Диана рассказывает о том, как построила дом мечты за 6 месяцев, а также делится советами и лайфхаками по уборке и обустройству дома.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сода лайфхак уборка
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Счет идет на десятки тысяч: Генштаб назвал потери РФ от начала Курской операции

Счет идет на десятки тысяч: Генштаб назвал потери РФ от начала Курской операции

23:48Война
На Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой - Сикорский

На Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой - Сикорский

23:19Мир
Враг пытается взять Покровск "в клещи": какая ситуация в городе

Враг пытается взять Покровск "в клещи": какая ситуация в городе

23:02Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на сегодня 7 января: Скорпионам - хороший день, Водолеям - щедрая прибыль

Гороскоп на сегодня 7 января: Скорпионам - хороший день, Водолеям - щедрая прибыль

"В": Вера Брежнева впервые показала фото нового избранника

"В": Вера Брежнева впервые показала фото нового избранника

Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТО

Действует безотказно: как заснуть за одну минуту - простой метод военных НАТО

"Тысячи километров окажутся в большом котле": эксперт предупредил об опасности

"Тысячи километров окажутся в большом котле": эксперт предупредил об опасности

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 января: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

05:30

Как легко и быстро почистить вареные яйца: повар поделился интересным лайфхаком

04:50

Какой сегодня праздник 7 января 2025 года: как избежать проблем со здоровьем и деньгами

04:23

Лучше любого клининга: как почистить диван содой, лайфхак взорвал Сеть

03:56

Гороскоп на завтра 8 января: Ракам - незабываемый день, Девам - финансовый успех

03:35

Какой месяц когда-то назывался "просенець": мало кто знает правильный ответВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

03:03

РФ массово перебрасывает самые боеспособные войска из Украины: в чем причина

02:41

Загадка для гениев: нужно решить хитрое математическое уравнение

02:03

Посягательства Трампа на Гренландию: Дания изменила королевский герб

02:00

Взял от родителей лучшее: как сейчас выглядит сын Джонни Деппа и Ванессы Паради

Реклама
01:30

Если дома нет порошка: какими подручными средствами можно постирать вещи

00:57

Проверьте внимательность: найдите различия в картинках с носорогами за 11 сек

00:32

Максим Галкин перепел Степана Гигу и признался, кто учит его украинскомуВидео

00:11

Во Франции подтверждают дезертирство украинских военных на учениях - СМИ

06 января, понедельник
23:54

Как утеплить деревянные окна: чем заделать щели, чтобы дома стало тепло

23:50

Можно ли оставлять себе вещи умерших родственников: как не навлечь на себя беду

23:48

Счет идет на десятки тысяч: Генштаб назвал потери РФ от начала Курской операции

23:44

Наталья Могилевская впервые вывела младшую дочь на сценуВидео

23:19

На Европу могут сильно надавить для заключения сделки с Москвой - Сикорский

23:02

Враг пытается взять Покровск "в клещи": какая ситуация в городе

22:54

Тарас Цымбалюк поставил точку в сплетнях о своей личной жизни - что случилось

Реклама
22:06

В Варшаве насмерть сбили 14-летнего украинца: водитель сбежал

22:00

Курская катастрофа для Путина и переговоры с РФ: главные новости Украины (дайджест)

21:46

"Хочет развести": Потап возвращается в Украину и запланировал концерт - блогер

21:43

"Немного не до того": Бобул рассказал про общение с кумом Кучмой во время войны

21:42

Советуют опытные автомобилисты: чем лучше помыть лобовое стекло машины

21:29

Прорыв границы россиянами на Черниговщине: в ЦПД расставили все точки над "і"

21:25

Предательница Лолита срочно сбежала из РФ со своим спутником - причина

20:57

Могут ли мобилизовать забронированных работников: в ТЦК и СП ответили

20:53

"Только на одном направлении": Зеленский раскрыл потери РФ на Курщине

20:27

Света не будет по 8 часов: в Приднестровье увеличили время отключений электроэнергии

20:24

"Серьезный удар для Путина": полковник Британии назвал решающий фактор в войне

20:13

В КНДР запретили хот-доги: Ким Чен Ын ввел новые репрессии

19:53

"Засыпают огнем" украинскую пехоту: враг хочет прорвать важные рубежи

19:29

В двух областях объявлен 3 уровень опасности: где будут снегопады и дожди

19:22

После девяти лет лидерства: Трюдо объявил о своей отставке - детали

19:22

Приднестровье без газа: как Москва бросила социалистический рай умиратьмнение

19:11

Дар обаяния и магнетизма: какие знаки зодиака имеют лучшую ауру

19:10

Курско-Харьковская дилемма: куда пошли ВСУмнение

19:05

Оккупанты попали дроном по автобусу в Херсоне: есть погибший и раненые

19:04

Леся Никитюк впервые выходит замуж - первые фото невесты

Реклама
19:00

Россияне в истерике: в ОП объяснили цель операции ВСУ в Курской области

18:57

Цифры впечатляют: сколько электроэнергии потребляет холодильник

18:45

Где лучше оставлять машину в гараже или на улице: неожиданный ответ специалистов

18:42

Черная метка для Путина: провал на Курщине может стать его концом - The Telegraph

18:34

"Есть договоренности": известны результаты переговоров Украины и РФ в Беларуси

18:22

Стиралка - не панацея: почему кухонные полотенца нужно стирать отдельно

18:20

Больше не "любимчик" Трампа: Орбана подсидели в Европе - кто станет на его место

18:16

В России неспокойно: известно о пожаре на важном заводе в Ростовской области

17:57

"Одно условие": у Шольца сделали заявление об окончании войны и назвали роль РФ

17:48

Работник ТЦК "продавал" отсрочки от мобилизации: его задержали

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Рецепты на Новый год
Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний столРайское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять