Вы удивитесь, насколько полезным может быть сочетание апельсиновых корок и соли!

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Что будет, если смешать апельсиновую корку и соль / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, скриншот YouTube

Вы узнаете:

2 способа, как использовать пасту

Как ее приготовить

Эти два простые и доступные ингредиенты способны создать мощное натуральное средство для дома, которое заменит множество бытовой химии.

Главред разобрался, как использовать эту комбинацию.

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Натуральное чистящее средство

Апельсиновые корки богаты эфирными маслами, которые обладают очищающими и ароматическими свойствами. Соль, в свою очередь, выступает как мягкий абразив, отлично удаляющий загрязнения, пишет TipsAndTricks. Когда вы смешиваете измельченные апельсиновые корки с солью, вы получаете эффективный скраб для:

Чистки разделочных досок.

Очистки раковин и кухонных поверхностей.

Устранения жира с плит и других кухонных приборов.

Эта смесь не только очищает, но и оставляет после себя свежий цитрусовый аромат, делая уборку приятной и экологичной.

Освежитель воздуха

Хотите освежить воздух в доме? Поместите смесь соли и измельченных апельсиновых корок в небольшую миску и оставьте в комнате. Соль впитывает неприятные запахи, а масла из корок наполняют пространство свежестью. Такой натуральный освежитель не только радует ароматом, но и отгоняет насекомых, включая муравьев и плодовых мух.

Экономия и польза для окружающей среды

Смешивая апельсиновые корки и соль, вы находите применение отходам (коркам) и уменьшаете использование химических средств. Это экономично, просто и безопасно для окружающей среды. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о токсичных парах или возможной аллергии — всё полностью натурально.

Как приготовить смесь?

Измельчите свежие или высушенные апельсиновые корки. Смешайте их с морской или обычной солью в пропорции 1:1. Храните смесь в герметичном контейнере.

Используйте по мере необходимости: для уборки, освежения воздуха или отпугивания вредителей.

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