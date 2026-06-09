Многие люди удивились, узнав чем теперь выгодно отапливать дом

Сравнение пеллет и дров показало, какое топливо эффективнее обогревает дом. Важную роль играет не только цена, но и другие факторы.

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Одна деталь в отоплении дома помогает существенно экономить / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что на самом деле выгоднее для отопления дома

Почему владельцы домов все чаще отказываются от дров

Сможет ли тонна пеллет может заменить гораздо больше дров

Древесные пеллеты уже несколько лет остаются одним из самых популярных видов топлива для частных домов. Владельцы жилья ценят их за высокую теплотворную способность, удобство использования и небольшое количество золы после сжигания.

Журналисты новостного портала Onet отмечают, что многих интересует практический вопрос: сколько дров нужно сжечь, чтобы получить столько же тепла, сколько дает одна тонна пеллет. Главред передает, что прямое сравнение зависит от многих факторов, но общие ориентиры позволяют оценить разницу между этими видами топлива.

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Сколько дров заменяет одна тонна пеллет

Главным показателем при сравнении является теплотворная способность топлива, то есть количество энергии, которое оно выделяет при сгорании.

Для качественных пеллет класса А1 этот показатель составляет от 4,8 до 5,3 кВт·ч на килограмм. Это означает, что тонна гранул способна обеспечить около 5000 кВт·ч тепловой энергии.

"Одна тонна высококачественных пеллет обеспечивает количество энергии, сопоставимое примерно с 1,3–1,8 тоннами хорошо высушенных дров", - отмечают специалисты.

Главным показателем при сравнении является теплотворная способность топлива / Фото: скриншот с Youtube

Если перевести это в привычные для потребителей объемы, то точное количество кубометров будет зависеть от породы древесины и плотности укладки. Однако в целом тонна пеллет способна заменить значительно больший объем древесины, чем кажется на первый взгляд.

Теплотворность пеллет и дров: в чем разница

Лиственные породы древесины, такие как граб, бук, дуб и ясень, обладают самой высокой теплотворностью среди дров. При правильной сушке они способны обеспечивать от 4,1 до 4,3 кВт·ч энергии на килограмм.

Несмотря на это, даже самые лучшие дрова редко достигают стабильных показателей качественных пеллет. Причина заключается в особенностях производства гранул.

Смотрите в видео о том, как украинец сравнивает отопление дровами и пеллетами:

Почему пеллеты выделяют больше тепла

Пеллеты изготавливают из опилок, щепы и других отходов деревообрабатывающей промышленности. Перед гранулированием сырье тщательно сушат, снижая уровень влажности до 8–12%.

После этого материал прессуют под высоким давлением, получая плотные гранулы с одинаковыми характеристиками.

Пеллеты выделяют больше тепла / Фото: скриншот с Youtube

"Низкое содержание влаги означает, что при сгорании большая часть энергии тратится на обогрев здания, а не на испарение воды, содержащейся в топливе", - отмечают специалисты.

Именно благодаря низкой влажности и высокой плотности пеллеты часто демонстрируют лучшую эффективность по сравнению с обычными дровами.

Пеллеты или дрова: что выгоднее в 2025–2026 годах

Выбор между дровами и пеллетами зависит не только от теплотворности, но и от стоимости топлива, доступности сырья и уровня комфорта.

Специалисты обращают внимание, что при одинаковом количестве полученного тепла разница в затратах не всегда существенна.

Для владельцев, имеющих доступ к дешевой или собственной древесине, дрова могут оставаться экономически привлекательным вариантом. Однако если важны автоматизация отопления, экономия места и прогнозируемое потребление топлива, пеллеты обычно оказываются более современным и удобным решением.

Смотрите в видео о том, как делают пеллеты:

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Об источнике: Onet Onet.pl - интернет-портал, основанный в 1996 году и является крупнейшим польскоязычным интернет-порталом (2012). Наиболее цитируемый и самый популярный в категории информации и журналистики. Об этом пишет Википедия.

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