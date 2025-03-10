Не только WD-40: чем смазать скрипучую дверь

Регулярный уход за дверными механизмами поможет избежать этой проблемы в будущем, а простые методы устранения скрипа позволят быстро вернуть комфорт в ваш дом.

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Что делать, если скрипит дверь / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Почему двери начинают скрипеть

Чем смазать скрипучую дверь

Скрип двери – распространённая проблема, которая может доставлять неудобства. Разобраться с этим довольно просто, если знать некоторые хитрости.

Главред узнал, чем смазать скрипучую дверь и как сделать так, чтобы дверные петли перестали скрипеть.

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Почему двери начинают скрипеть?

Существует несколько причин, по которым дверь может начать скрипеть:

Износ петель . Со временем металлические части покрываются ржавчиной или загрязняются.

. Со временем металлические части покрываются ржавчиной или загрязняются. Неправильная установка . Перекошенная дверь может тереться о раму или петли.

. Перекошенная дверь может тереться о раму или петли. Недостаток смазки . Без ухода трущиеся элементы начинают издавать неприятный звук.

. Без ухода трущиеся элементы начинают издавать неприятный звук. Перепады температуры и влажность. Дерево и металл могут деформироваться, что приводит к скрипу.

Как определить источник скрипа?

Чтобы понять, откуда исходит скрип, выполните несколько простых действий, пишут эксперты сайта metaldoors.

Откройте и закройте дверь медленно, прислушиваясь к звуку. Осмотрите петли – если на них есть ржавчина или пыль, причина, скорее всего, в них. Проверьте дверную раму – если дверь задевает её, проблема может быть в перекосе.

Чем смазать скрипучую дверь?

Чтобы устранить скрип, необходимо использовать смазочные материалы. Подойдут:

WD-40 или машинное масло – быстро устраняют шум и защищают от ржавчины.

– быстро устраняют шум и защищают от ржавчины. Графитовый порошок – отлично подходит для металлических элементов.

– отлично подходит для металлических элементов. Парафиновая свеча – натирание петель помогает уменьшить трение.

– натирание петель помогает уменьшить трение. Растительное масло – временная альтернатива, но использовать часто не рекомендуется.

Как сделать так, чтобы дверные петли перестали скрипеть?

Очистите петли. Используйте кисточку или тряпку, чтобы убрать грязь и пыль.

Нанесите смазку. Распылите WD-40 или капните немного масла на трущиеся элементы.

Проверьте работу двери. Откройте и закройте её несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась.

Удалите излишки. Протрите петли тряпкой, чтобы убрать остатки масла и избежать подтёков.

Как сделать, чтобы двери не скрипели в будущем?

Проводите регулярный осмотр петель и смазывайте их при первых признаках сухости.

Не допускайте накопления пыли и грязи – периодически очищайте петли.

Следите за уровнем влажности в помещении – избегайте резких перепадов температуры.

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