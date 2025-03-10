Не только WD-40: чем смазать скрипучую дверь

Вы узнаете:
- Почему двери начинают скрипеть
- Чем смазать скрипучую дверь
Скрип двери – распространённая проблема, которая может доставлять неудобства. Разобраться с этим довольно просто, если знать некоторые хитрости.
Главред узнал, чем смазать скрипучую дверь и как сделать так, чтобы дверные петли перестали скрипеть.
Почему двери начинают скрипеть?
Существует несколько причин, по которым дверь может начать скрипеть:
- Износ петель. Со временем металлические части покрываются ржавчиной или загрязняются.
- Неправильная установка. Перекошенная дверь может тереться о раму или петли.
- Недостаток смазки. Без ухода трущиеся элементы начинают издавать неприятный звук.
- Перепады температуры и влажность. Дерево и металл могут деформироваться, что приводит к скрипу.
Как определить источник скрипа?
Чтобы понять, откуда исходит скрип, выполните несколько простых действий, пишут эксперты сайта metaldoors.
- Откройте и закройте дверь медленно, прислушиваясь к звуку.
- Осмотрите петли – если на них есть ржавчина или пыль, причина, скорее всего, в них.
- Проверьте дверную раму – если дверь задевает её, проблема может быть в перекосе.
Чем смазать скрипучую дверь?
Чтобы устранить скрип, необходимо использовать смазочные материалы. Подойдут:
- WD-40 или машинное масло – быстро устраняют шум и защищают от ржавчины.
- Графитовый порошок – отлично подходит для металлических элементов.
- Парафиновая свеча – натирание петель помогает уменьшить трение.
- Растительное масло – временная альтернатива, но использовать часто не рекомендуется.
Как сделать так, чтобы дверные петли перестали скрипеть?
Очистите петли. Используйте кисточку или тряпку, чтобы убрать грязь и пыль.
Нанесите смазку. Распылите WD-40 или капните немного масла на трущиеся элементы.
Проверьте работу двери. Откройте и закройте её несколько раз, чтобы смазка равномерно распределилась.
Удалите излишки. Протрите петли тряпкой, чтобы убрать остатки масла и избежать подтёков.
Как сделать, чтобы двери не скрипели в будущем?
Проводите регулярный осмотр петель и смазывайте их при первых признаках сухости.
Не допускайте накопления пыли и грязи – периодически очищайте петли.
Следите за уровнем влажности в помещении – избегайте резких перепадов температуры.
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