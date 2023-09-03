Нужен обычный карандаш: как починить светодиодную лампу за 5 минут

Современные светодиодные лампочки - это прекрасный способ сэкономить энергию и снизить счета за электроэнергию. Однако даже самые надежные лампочки могут выйти из строя со временем.
Вместо того чтобы выбрасывать их и покупать новые, вы можете сэкономить деньги и ресурсы, починив светодиодную лампочку самостоятельно.
Почему может не гореть светодиодная лампа?
Чаще всего в LED-лампах перегорает светодиод. Крайне редко кто-то меняет его на рабочий. Самое простое решение - купить новую лампу, но мало кто знает, что ее можно очень легко починить и сэкономить свои деньги.
Как починить светодиодную лампу?
Дело в том, что светодиоды на плате лампы соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток. Починить лампу можно восстановив цепь.
Для этого достаем диод отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.
Как отремонтировать светодиодную (LED) лампу карандашом?
Есть и более простой способ починки лампы. Обычной отверткой снимите перегоревший светодиод. Все знают, что грифель является проводником электричества. Поэтому возьмите простой карандаш и тщательно прорисуйте зазор между контактами.
Вам может быть интересно:
- Работает на все 100: как быстро убрать неприятный запах из обуви за копейки
- Сантехник не нужен: как пробить засор в канализации за 2 минуты подручными средствами
- Жир отойдет на глазах: как легко почистить сетку вытяжки