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Нужен обычный карандаш: как починить светодиодную лампу за 5 минут

Сергей Кущ
3 сентября 2023, 08:57 обновлено 3 сентября, 08:57
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Починка светодиодной лампочки выйдет дешевле, чем покупка новой.
Как починить светодиодную лампочку
Как починить светодиодную лампочку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Современные светодиодные лампочки - это прекрасный способ сэкономить энергию и снизить счета за электроэнергию. Однако даже самые надежные лампочки могут выйти из строя со временем.

Вместо того чтобы выбрасывать их и покупать новые, вы можете сэкономить деньги и ресурсы, починив светодиодную лампочку самостоятельно.

Почему может не гореть светодиодная лампа?

Чаще всего в LED-лампах перегорает светодиод. Крайне редко кто-то меняет его на рабочий. Самое простое решение - купить новую лампу, но мало кто знает, что ее можно очень легко починить и сэкономить свои деньги.

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Как починить светодиодную лампу?

Дело в том, что светодиоды на плате лампы соединены последовательно — по одному или блоками из 2-4 штук. В случае если в блоке один светодиод, как в лампочках стандартного типоразмера, при его перегорании размыкается вся цепь и остальные светодиоды перестают гореть т.к. через них перестает проходить электрический ток. Починить лампу можно восстановив цепь.

Как починить LED лампу
Как починить LED лампу / скриншот с YouTube

Для этого достаем диод отверткой, шилом или ножом, оголяем контакты, капаем на них флюсом — паяльной кислотой, канифолью и т.п. и наносим сверху капельку припоя, который соединит эти контакты и восстановит целостность цепи.

Как отремонтировать светодиодную (LED) лампу карандашом?

Есть и более простой способ починки лампы. Обычной отверткой снимите перегоревший светодиод. Все знают, что грифель является проводником электричества. Поэтому возьмите простой карандаш и тщательно прорисуйте зазор между контактами.

Как починить светодиодную лампочку
Как починить светодиодную лампочку / скриншот YouTube

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