Нужна всего 1 таблетка: как быстро отбелить белые носки

Потертые и грязные белые носки могут остаться в прошлом, если вы попробуете "удивительный" метод одного энтузиаста уборки - вам понадобится всего один предмет.
К сожалению, обычная стирка вместе с остальным бельем не вернет грязные носки в то состояние, в котором они были, когда вы их купили, пишет express.
Одна женщина нашла средство, которое помогает восстановить белые носки, и она была потрясена разницей.
Зайдя на страницу Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook, Никола Ирвин написала: "Использовала эти таблетки для посудомоечных машин в обычной стирке для носков моего парня! Не могу поверить в разницу".
Кто такая Миссис Хинч?
Миссис Хинч (она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страничках в Соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками.
Заинтересовавшись этим советом, члены группы спросили, как использовать таблетки для посудомоечных машин при стирке.
"Я просто кладу одну таблетку в барабан стиральной машины и позволяю ей творить волшебство. Это потрясающе. Она делает их супербелыми", - поделилась женщина.
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