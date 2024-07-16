Нужна всего 1 таблетка: как быстро отбелить белые носки

К сожалению, обычная стирка вместе с остальным бельем не вернет грязные носки в то состояние, в котором они были, когда вы их купили.

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Как отстирать сильно грязные белые носки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Потертые и грязные белые носки могут остаться в прошлом, если вы попробуете "удивительный" метод одного энтузиаста уборки - вам понадобится всего один предмет.

К сожалению, обычная стирка вместе с остальным бельем не вернет грязные носки в то состояние, в котором они были, когда вы их купили, пишет express.

Одна женщина нашла средство, которое помогает восстановить белые носки, и она была потрясена разницей.

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Зайдя на страницу Mrs Hinch Cleaning Tips в Facebook, Никола Ирвин написала: "Использовала эти таблетки для посудомоечных машин в обычной стирке для носков моего парня! Не могу поверить в разницу".

Кто такая Миссис Хинч? Миссис Хинч (она же Софи Хинчклифф) - гуру уборки, которая всегда придумывает новые способы для организации и хранения вещей. Также на своих страничках в Соцсетях она регулярно делится лайфхаками со своими подписчиками.

Заинтересовавшись этим советом, члены группы спросили, как использовать таблетки для посудомоечных машин при стирке.

Универсальное чистящее средство своими руками / Инфографика Главред

"Я просто кладу одну таблетку в барабан стиральной машины и позволяю ей творить волшебство. Это потрясающе. Она делает их супербелыми", - поделилась женщина.

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