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Носки будут как новые: мужчина поделился лайфхаком, как отбелить старые носки

Руслана Заклинская
18 мая 2024, 05:43
84
С помощью этого метода белые носки, которые так легко испачкать, так же легко отчистятся.
Носки будут как новые: мужчина поделился лайфхаком, как отбелить старые носки
Как отмыть старые посеревшие носки / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Грязные носки останутся в прошлом, если вы воспользуетесь проверенным и эффективным лайфхаком. Пользователь TikTok Nav, который увлекается модой, рассказал, как сделать так, чтобы грязные белые носки снова стали белоснежными, пишет Ехргеѕѕ.co.uk.

Если вас интересуют советы, которые помогут вернуть белизну носкам, прочтите материал Главреда: Как отстирать носки от въевшейся грязи: способ, который сделает их снова белыми.

"Вы сможете наслаждаться белыми носками, которые воскресли из мертвых", - подчеркнул он.

видео дня

По его словам, чтобы правильно отстирать грязные белые носки, сначала нужно вскипятить горячую воду в емкости. Затем следует положить туда белые носки.

Далее добавьте отбеливатель для белой одежды и пакетик отбеливающего порошка в горячую воду. Носки нужно оставить в этом растворе на 24 часа.

Через сутки положите носки в стиральную машину и постирайте в стандартном режиме.

Смотрите видео, в котором эксперт показывает, как правильно отбелить носки:

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