УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

Нужно всего 1 средство: мужчина рассказал, как отчистить швы на плитке

Юрий Берендий
30 ноября 2023, 16:18
Многие чистящие средства не справляются с очисткой швов между плиткой. Есть простой и бюджетный метод, как быстро отчистить швы между плитками за минуты.
Нужно всего 1 средство: мужчина рассказал, как отчистить швы на плитке
Как отчистить швы на плитке - мужчина раскрыл лайфхак по мытью плитки / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Попытки прочистить швы между плитками могут превратиться в настоящий кошмар, поскольку многие дорогостоящие средства не справляются с этой задачей.

Никто не хочет тратить часы на бесконечное вытирание плитки в ванной, пытаясь удалить грязь - и, возможно, даже плесень - с тонкой линии затирки, которая разделяет каждую плитку, пишет Mirror.

Это твердое вещество часто изготавливается из смеси воды, цемента и песка и может быстро обесцвечиваться и загрязняться, но из-за своей пористой природы его очистка может превратиться в настоящий кошмар, поскольку часто кажется, что грязь проникла в сам раствор.

видео дня

Однако есть "бюджетный" способ сделать швы между плитками снова "как новенькими", используя только один предмет, который уже есть в вашей ванной комнате - зубную пасту.

С помощью лайфхака, которым поделился в сети Tik-Tok пользователь под ником @the_gooch.

Смотрите видео, как быстро и просто отмыть швы между плитками в ванной или на кухне:

Все, что вам нужно сделать, это выдавить линию зубной пасты вдоль линии затирки и почистить ее старой зубной щеткой, и всего через несколько минут затирка снова станет чистой. Мужчина сказал в своем видео: "вы поблагодарите меня за этот бюджетный способ очистки раствора.

"Возьмите тюбик зубной пасты и нанесите его вдоль линии шва между плитками. Возьмите зубную щетку и просто агрессивно очистите линию затирки. Затем возьмите влажную тряпку и вытрите [зубную пасту]. После того, как затирка высохнет, она будет как новенькая", - указывает автор видео.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
лайфхак
Реклама

Главное за день

Войска РФ бросают резервы на Херсонщину: нардеп сказал, как усилить ВСУ

Войска РФ бросают резервы на Херсонщину: нардеп сказал, как усилить ВСУ

15:59 Украина
Следом за Польшей: границу с Украиной заблокирует ещё одна страна ЕС

Следом за Польшей: границу с Украиной заблокирует ещё одна страна ЕС

15:03 Украина
Бои уже в промзоне: россияне готовятся к уличным боям в Авдеевке - офицер ВСУ

Бои уже в промзоне: россияне готовятся к уличным боям в Авдеевке - офицер ВСУ

14:44 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:38

Зеленский провел телефонный разговор с двумя европейскими лидерами: о чем говорили

16:28

Как "выжить" ритейлерам в военное время? Советы и идеи от банка "Пивденный" новости компании

16:18

Нужно всего 1 средство: мужчина рассказал, как отчистить швы на плитке

15:59

Войска РФ бросают резервы на Херсонщину: нардеп сказал, как усилить ВСУ

15:52

Путинист Лепс промямлил оправдания, почему на идет на войну, за которую "топит"

Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - ЧерникФронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Черник
15:49

Впереди ключевая битва: польский офицер сообщил, сколько продлится война

15:43

Что нельзя делать 1 декабря: строгие запреты, которые уберегут от черной полосы

15:38

Умер легендарный музыкант и звезда мирового рокаВидео

15:37

Мир наизнанку. Украина - 3 выпуск: Комаров покажет цену хлеба с заминированных полей

Реклама
15:30

Бывшая Остапчука рассказала, какая серьезная операция ей предстоит и зачем

15:13

"Не все доживут": Макаревич дал прогноз относительно жизни в России

15:03

Следом за Польшей: границу с Украиной заблокирует ещё одна страна ЕС

15:02

Что делать, если по ошибке переплатили за газ: украинцам рассказали порядок действий

14:51

Путинистка Успенская "размалаза" певца-патриота РФ Шамана

14:44

Бои уже в промзоне: россияне готовятся к уличным боям в Авдеевке - офицер ВСУ

14:23

Арестович заявил, что без него Залужный не стал бы главнокомандующим ВСУ

14:11

"Я вас прошу беречь себя": Зеленский прибыл на передовую к ВСУ

14:07

У Боярского инфаркт: что говорят врачи о состоянии больного

14:01

В России разрастается переполох и напряжение: в ГУР назвали три причины

14:00

В Крыму россияне готовятся к атаке ВСУ: партизаны показали, что задумали оккупанты

Реклама
13:34

На Донбассе из-за обстрелов под завалами оказались мама, папа и кроха-дочка

13:20

В НАТО заявили, что война не закончится в 2024 году: Путин не проявляет усталости

13:14

Певец Parfeniuk сделал предложение руки и сердца известной блогерше

13:13

"Мощная ликвидация врага": в Токмаке уничтожен штаб войск РФ, подробности

12:49

Кто стоит за отравлением жены Буданова: Кондратюк рассказал детали

12:47

"Немного издевались насчет бороды": Козловский рассказал, как его встретили в армии

12:46

Сергей Лазарев публично опозорил Волочкову

12:23

Что будет с ценами на Новый год 2024: какие продукты стоит купить уже сейчас

12:16

Церковный праздник 1 декабря: что нельзя делать в день святого Наума

12:05

Новая система оплаты: клиентам Нафтогаза сообщили о нововведении

12:04

На телеканале 2+2 – премьера документального проекта "Острые ножи. Бородянка"

11:53

Умерла на руках у мамы: в Сумской области Россия убила 7-летнюю Богдану

11:48

СБУ подорвала стратегическую железную дорогу России в Китай – СМИ

11:08

Умерла актриса из сериала "Секс в большом городе"

11:01

Зеленский – об освобождении территорий: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно

10:58

"ВСУ нанесли мощный удар": генерал рассказал об уничтожении складов и техники россиян

10:10

Украину накроет новый мощный циклон: где потеплеет до +19

10:09

"Активно отрабатывают": в ВСУ назвали оружие, на которое сделала ставку Россия

09:59

Россия запустила по Украине 20 дронов: в ВСУ рассказали о попаданиях и целях оккупантов

09:55

Гороскоп на завтра 1 декабря 2023: Деве - особое знакомство, Водолею - кража

Реклама
09:35

"Процесс распада РФ ускорится": Тука оценил шансы гражданской войны в РФ

09:27

Решающим в войне будет 2024 год, удары по РФ могут привести к бунту или революции – МусиенкоЭксклюзив

09:15

Китаю в ближайшие полгода точно не нужно перемириемнение

08:59

Возле двух АЭС в Украине прогремели мощные взрывы: в МАГАТЭ сообщили детали

08:46

"РФ пошла на все виды уступок": Арестович заявил, что Украина могла заключить "выгодный мир"

08:38

"Надо открыть границы": эксперт объяснил, что будет с населением Украины после окончания войныВидео

08:13

Лунный календарь 1 декабря 2023: отложите серьезные решения на потом

08:06

Ночью РФ ударила ракетами по трем городам: пострадали 4 ребенка, в том числе младенец

07:21

Умер нобелевский лауреат, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

06:45

ВСУ продвинулись на левом берегу Херсонщины и перебрасывают подкрепления – ISW

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять