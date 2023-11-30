Нужно всего 1 средство: мужчина рассказал, как отчистить швы на плитке

Попытки прочистить швы между плитками могут превратиться в настоящий кошмар, поскольку многие дорогостоящие средства не справляются с этой задачей.
Никто не хочет тратить часы на бесконечное вытирание плитки в ванной, пытаясь удалить грязь - и, возможно, даже плесень - с тонкой линии затирки, которая разделяет каждую плитку, пишет Mirror.
Это твердое вещество часто изготавливается из смеси воды, цемента и песка и может быстро обесцвечиваться и загрязняться, но из-за своей пористой природы его очистка может превратиться в настоящий кошмар, поскольку часто кажется, что грязь проникла в сам раствор.
Однако есть "бюджетный" способ сделать швы между плитками снова "как новенькими", используя только один предмет, который уже есть в вашей ванной комнате - зубную пасту.
С помощью лайфхака, которым поделился в сети Tik-Tok пользователь под ником @the_gooch.
Смотрите видео, как быстро и просто отмыть швы между плитками в ванной или на кухне:
@the_gooch The best and easiest way to clean your grout ??? #lifehack#toothpaste#toothbrush#floor#householdhacks#fyp#ticktock#foryou#viral#tiktokforfun♬ original sound - The Gooch
Все, что вам нужно сделать, это выдавить линию зубной пасты вдоль линии затирки и почистить ее старой зубной щеткой, и всего через несколько минут затирка снова станет чистой. Мужчина сказал в своем видео: "вы поблагодарите меня за этот бюджетный способ очистки раствора.
"Возьмите тюбик зубной пасты и нанесите его вдоль линии шва между плитками. Возьмите зубную щетку и просто агрессивно очистите линию затирки. Затем возьмите влажную тряпку и вытрите [зубную пасту]. После того, как затирка высохнет, она будет как новенькая", - указывает автор видео.
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