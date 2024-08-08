Обмануть никто не сможет: как проверить серебро на подделку магнитом и бумагой

Есть несколько способов проверки серебра на подлинность. Даже наличие пробы не всегда означает, что серебро настоящее.

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Как / Коллаж: Главред, фото: pexels, pixabay

У многих людей есть украшения. Одни люди любят серебро, другие - золото, а кто-то предпочитает обычную бижутерию. В современном мире, когда шопинг в интернете стал очень популярным, появилось много подделок. Никому не хочется купить серебряные или золотые украшения, которые на самом деле окажутся подделкой.

Есть несколько способов, которые помогут узнать, настоящее это серебро или нет. Об этих способах рассказали в ювелирном магазине Серебряная страна.

Как проверить серебро на подделку

В первую очередь можно попробовать найти клеймо на ювелирном изделии. Его отсутствие чаще всего указывает на то, что это подделка. Есть несколько проб серебра, которые официально утверждены государством:

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750;

800;

830;

875;

925;

960.

Так, например, проба 925 означает, что украшение на 92,5% состоит из чистого серебра, и на 7,5% - из примесей (преимущественно медь).

Как проверить серебро дома

Проверить серебро на подлинность можно даже в домашних условиях. Для этого вам понадобится что-то одно из этого списка:

магнит,

йод,

мел,

уксус,

бумага.

Если вас интересует, как проверить серебро с помощью магнита, то знайте, вам подойдет даже обычный сувенирный магнит на холодильнике. Если украшение прилипло, то это точно подделка, потому что серебро не будет реагировать на магнит.

Если вы хотите проверить серебро с помощью бумаги, то следует провести украшением по листу. Если оно оставило след, похожий на карандаш, то это настоящее серебро. В то же время следует понимать, что в случае, если украшение покрыто позолотой или родием, то этот метод не сработает.

Если мелом натереть серебро, то на нем должен остаться темный след. Проверить этот металл на подлинность можно и с помощью уксуса. Украшение нужно поцарапать в незаметном месте и капнуть на него немного жидкости. На настоящем серебре появится белая пена, на подделке - зеленая.

С йодом нужно быть осторожными, ведь он может испортить изделие. По украшению следует провести ватной палочкой с йодом и сразу смыть. На серебре появится мутное тусклое серое пятно, которое впоследствии исчезнет.

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