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Опытные хозяйки призвали добавить ложку соды в пылесос: в чем причина

Марина Фурман
28 февраля 2025, 01:58
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Существует секретный способ, который поможет превратить пылесос в мощный очиститель воздуха и дезинфектор.
сода, пилесос
Что будет, если засыпать соду в пылесос / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

  • Зачем опытные хозяйки добавляют ложку соды в пылесос
  • Можно ли добавлять соду в устройство во время влажной уборки

Пищевая сода - универсальный продукт, который всыпают не только в выпечку, но и используют в быту во время уборки. Иногда опытные хозяйки добавляют ложку "волшебного" порошка в пылесос. Главред выяснил, зачем женщины всыпают соду в устройство.

Портал Pixelinform пишет, что обычно пылесос используется для уборки пыли, однако существует секретный способ, который поможет превратить его в мощный очиститель воздуха и средство для дезинфекции.

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Если же после уборки вы не чувствуете в доме запаха свежести, просто добавьте 2-3 столовые ложки соды непосредственно в мешок или контейнер пылесоса. Сода будет действовать как дополнительный фильтр, а во время уборки пыль не будет разлетаться в воздухе.

К соде можно также добавить пару капель любимого эфирного масла. Тогда в вашем доме будет невероятный аромат, например цветов, или любых фруктов.

Подчеркиваем, не стоит добавлять соду в большом количестве, ведь из-за избытка продукта двигатель пылесоса может выйти из строя.

Кроме того, важно помнить, что такой метод не подойдет для влажной уборки. Ведь порошок в сочетании с водой образует густую пасту, которую будет сложно удалить.

Кстати, если вы посыпете ковер содой перед уборкой, то продукт прекрасно впитает любые неприятные запахи и бактерии.

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