Копеечная добавка творит настоящее чудо: почему скисает молоко и как его спасти

Как сделать так, чтобы молоко не прокисло - как предотвратить скисание молока.

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Что вызывает скисание молока / Коллаж: Главред, фото: Pixabay/Myriams-Fotos, Pixabay/mkupiec7

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Почему молоко скисает быстро

Как можно остановить процесс скисания молока

Молоко является одним из наиболее распространенных продуктов, который употребляют как в сыром виде, так и используют в качестве основы в пищевой промышленности. Молоко известно своими достоинства как полезного продукта питания для человека.

В состав молока входят вода, белки, жиры, молочный сахар, фосфатиды, стерины, соли органических кислот, минеральные вещества, микроэлементы и витамины. Известно, что из молока производится большое количество разнообразных ценных пищевых и технических молочных продуктов, сообщает Главред со ссылкой на научные материалы Таврийского государственного агротехнологического университета.

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Почему молоко так быстро скисает

Широко известно, что на процесс скисания молока оказывает влияние окружающая среда. Ведь чем выше температура воздуха, тем быстрее молоко скисает. Научно это объясняется тем, что непосредственно молоко сквашивают бактерии.

То есть, чем дольше времени прошло после непосредственного получения продукта, тем выше вероятность его скисания. При этом бактерии активно размножаются, расщепляют лактозу и выделяют молочную кислоту.

/ Главред

Что вызывает скисание молока

Идеальной температурной средой для молочнокислых бактерий является температура около 30-40 градусов. При этом активно происходить процесс прорабатывания лактозы и выделения кислоты.

В итоге мы становимся свидетелями резкого повышения кислотности молока, при этом происходит процесс постепенного сворачивания белка. В среднем, бактериям, при подходящей температуре, достаточно 1-2 дня для того, чтобы молоко полностью скисло.

Как сделать так, чтобы молоко не прокисло

Позволит сохранить молоко всего щепотка соли. Просто добавьте немного соли в тару с молоком и результат не заставит себя ждать - молоко сохранится гораздо дольше.

Однако есть нюанс, ведь щепотку соли необходимо бросить сразу при открытии пакета или бутылки. А если вы сделаете это не вовремя, то лайфхак не сработает.

Есть еще одна рекомендация, как можно продлить срок жизни молока. Просто добавьте несколько листочков хрена в емкость с молоком. Это поможет надолго сохранить продукт свежим.

Что такое молоко Питательная жидкость, вырабатываемая самками млекопитающих во время лактации. В настоящее время молоко входит в состав многих продуктов, используемых человеком, а его производство стало крупной отраслью промышленности. Коровье молоко — производится в больших количествах и является наиболее продаваемым в мире видом молока животных, пишет Википедия.

Какое молоко не киснет

Есть несколько видом молока, которые не подвержены процессу скисания:

пастеризованное;

стерилизованное;

топленое.

Что такое пастеризация: это нагрев сырого сырья до температуры 78–92 градуса. Такой процесс не влияет на изменение химического и щелочного баланса продукта, но нейтрализует действие бактерий.

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