Что будет, если ложиться спать с мокрой головой: специалисты предупредили о серьезных проблемах

Когда на улице жарко, у вас может возникнуть соблазн принять душ перед сном - почему этого не стоит делать.

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Почему нельзя спать с мокрыми волосами / коллаж: Главред, фото: unsplash, ua.depositphotos.com

Известно, что сон с влажными волосами может иметь довольно неприятное влияние, даже если это хорошее решение для охлаждения во время жары. Специалист по уходу за волосами в Faith In Nature рассказала о важных недостатках такой процедуры.

"Если вы ляжете спать с мокрыми волосами, вероятно, вы не простудитесь, но это не совсем хорошо для ваших волос. Они намного слабее, когда влажные - это может вызвать целый ряд различных проблем. Мокрые или влажные волосы являются идеальной средой для размножения бактерий и грибков", - рассказала специалист, передает Mirror.

Сразу не заметны последствия такого сна с мокрыми волосами, но это может стать проблемой, если вы будете спать с влажными прядями снова и снова. Из-за этого у человека могут появиться дерматит или перхоть, вызванные грибком malassezia.

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В худшем случае это может спровоцировать чрезмерное выпадение волос и появление зудящих красных пятен на коже головы. Эксперт также обратила внимание на грибковый лишай кожи головы и фолликулит - бактериальную инфекцию, из-за которой вокруг волосяных фолликулов могут появляться прыщи, наполненные гнойными ранами.

"Сон с мокрыми волосами также может вызвать проблемы с кожей, такие как прыщи на лице и спине. Когда вы спите с мокрыми волосами, ваша подушка может впитать много натуральных жиров из ваших волос. В результате ваши волосы могут выглядеть тусклыми и обезвоженными. Когда наши волосы обезвожены, они подвергаются еще большему риску ломкости. Если вы все еще хотите спать с мокрыми волосами, несмотря на эти риски, есть несколько способов, которые вы можете попробовать ограничить вред", - отметили специалисты.

Специалисты советуют обязательно использовать кондиционера на волосы. Также можно оставлять его на ночь, чтобы сохранить волосы увлажненными и одновременно предотвратить любое повреждение, вызванное высыханием или естественной потерей жира.

Эксперты также рекомендуют использовать шелковую наволочку, которая может помочь уменьшить трение, которое способствует ломкости волос.

"Как правило, дерматологи советуют менять наволочку по крайней мере раз в неделю, но если вы ложитесь спать с мокрыми волосами, вы можете подумать о том, чтобы делать это каждый вечер. Когда наши подушки становятся влажными от мокрых волос, они могут стать идеальной средой для размножения бактерий. Для тех, у кого длинные волосы, лучше всего спать с сухими и собранными волосами", - добавили специалисты.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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