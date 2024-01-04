Шнурки не развяжутся посреди дороги: спасет один хитрый трюк

Вечная борьба с развязывающимися шнурками может быть чрезвычайно раздражающей, особенно если вы любите удобную и стильную обувь. Однако существует простое решение этой проблемы, которое не требует сложных манипуляций.
Ранее мы писали, как восстановить внешний вид замшевой обуви: удивительный женский трюк. Ваши потрепанные угги будут снова выглядеть совершенно новыми за считанные секунды.
Как сделать, чтобы не развязывались шнурки?
Некоторые виды шнурков, особенно синтетические, подвержены постоянному развязыванию. В Сети советуют натирать ботинки губной помадой или свечой — якобы, это решит проблему, но одним из первых шагов к решению проблемы является замена синтетических шнурков на хлопчатобумажные.
Этот материал создает большее трение и сразу снижает скольжение, предотвращая развязывание.
Простой, но эффективный способ предотвратить развязывание – прятать завязанные узелки внутрь обуви. Завяжите обычный узел, затем внимательно уберите его внутрь. Таким образом, узелки будут плотно прилегать к ноге и к обуви, предотвращая болтание и развязывание.
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