Шнурки не развяжутся посреди дороги: спасет один хитрый трюк

Следуя этим простым советам, вы сможете избежать неприятных ситуаций с развязывающимися шнурками.

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Как сделать, чтобы не развязывались шнурки / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вечная борьба с развязывающимися шнурками может быть чрезвычайно раздражающей, особенно если вы любите удобную и стильную обувь. Однако существует простое решение этой проблемы, которое не требует сложных манипуляций.

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Как сделать, чтобы не развязывались шнурки?

Некоторые виды шнурков, особенно синтетические, подвержены постоянному развязыванию. В Сети советуют натирать ботинки губной помадой или свечой — якобы, это решит проблему, но одним из первых шагов к решению проблемы является замена синтетических шнурков на хлопчатобумажные.

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Этот материал создает большее трение и сразу снижает скольжение, предотвращая развязывание.

Простой, но эффективный способ предотвратить развязывание – прятать завязанные узелки внутрь обуви. Завяжите обычный узел, затем внимательно уберите его внутрь. Таким образом, узелки будут плотно прилегать к ноге и к обуви, предотвращая болтание и развязывание.

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