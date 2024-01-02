Срывать не нужно: как устранить скрип пола, не разбирая его

Делать ремонт в квартире необязательно, чтобы избавиться от неприятного звука скрипучих полов. Скрип полов, вызывающий раздражение, не обязательно означает капитальный ремонт. Существует бюджетное и эффективное решение для устранения этой проблемы, и оно доступно каждому.
Кстати, ранее мы рассказывали, что женщина показала, как с помощью теннисного мяча убрать старые пятна на полу.
Как сделать, чтобы не скрипели деревянные полы?
Одним из простых и доступных способов избавиться от скрипа на деревянных полах является использование обычной детской присыпки. Вместо того чтобы демонтировать и переустанавливать деревянные доски, достаточно воспользоваться этим простым методом:
- Возьмите порошок детской присыпки, который легко доступен в магазинах.
- С помощью веника или подобного инструмента равномерно распределите присыпку во все щели между деревянными досками.
- Соберите излишки присыпки и выбросьте их. После этого вымойте пол.
Результатом этого простого манипулирования будет плотное прилегание досок друг к другу, что снизит трение и избавит вас от неприятного скрипа. Такой простой и доступный метод позволит вам наслаждаться тишиной в вашем доме без необходимости проведения капитального ремонта.
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