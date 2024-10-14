Тереть больше не нужно: как удалить перманентный маркет с любых предметов

Надписи маркером на вещах - распространенная практика, которая помогает отметить свои предметы, но бывают ситуации, когда эту надпись нужно стереть. Блогер Brian Fediuk на своем YouTube-канале рассказал, чем можно стереть маркер.
Чем смыть несмываемый маркер - что растворяет маркер
Хотя маркеры считаются несмываемыми, их можно стереть с помощью изопропилового спирта.
"Итак, внутри фломастера есть чернила и спирт. Когда вы пишете фломастером, чернила и спирт остаются в жидкой смеси. Но когда спирт испаряется, он оставляет чернила почти как слой краски на предмете, на котором вы пишете", - говорится в видео.
Эта комбинация чернил и спирта позволяет маркерам оставаться на поверхности после высыхания. Однако, это также открывает путь к возможности удаления надписей, если снова добавить спирт.
Смотрите видео о том, чем смыть несмываемый маркер:
Основной трюк, которым поделился Brian Fediuk, заключается в том, чтобы использовать изопропиловый спирт. По его словам, лучше всего использовать спирт с концентрацией 90% или выше, хотя 70% также может дать результат:
"Мой трюк для удаления маркеров с пластика - это изопропиловый спирт. Чем выше концентрация, тем лучше. У меня были успешные результаты с 70%, но 90% и выше - это, безусловно, лучший вариант", - указывает он.
Как удалить пятно от перманентного маркера - пошаговая инструкция
- Возьмите ватную палочку или ткань, смочите ее изопропиловым спиртом.
- Протрите маркерное пятно, чтобы спирт смешался с чернилами.
- Затем используйте чистую палочку или ткань, чтобы вытереть остатки чернил.
"Протрите несколько раз, а затем возьмите еще один чистый спиртовой тампон. Протрите его, чтобы собрать все чернила, и поднимите его. И вы увидите, что большая его часть поглощена ватной палочкой."
Этот метод позволяет легко избавиться от надписей, и, по словам блогера, он удаляет до 99,9% чернил.
Как удалить маркер с одежды
Эксперты "Good house keeping" отмечают, что для того, чтобы удалить следы маркера с одежды нужно положить пятно лицевой стороной вниз на чистые бумажные полотенца.
"Втирайте спирт губкой в область вокруг пятна, а затем нанесите его непосредственно на пятно. Продолжайте протирать пятно спиртом, перенося как можно больше чернил на бумажные полотенца и заменяя полотенца по мере необходимости. Тщательно прополощите и постирайте", - советуют они.
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