Тереть больше не нужно: как удалить перманентный маркет с любых предметов

Выведение пятен от маркера на различных поверхностях может быть непростой задачей. Однако, существуют несколько эффективных способов удаления таких пятен.

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Как удалить пятно от маркера - чем смыть перманентный маркер / Коллаж Главред, фоио: скриншот из видео, pixabay

Надписи маркером на вещах - распространенная практика, которая помогает отметить свои предметы, но бывают ситуации, когда эту надпись нужно стереть. Блогер Brian Fediuk на своем YouTube-канале рассказал, чем можно стереть маркер.

Чем смыть несмываемый маркер - что растворяет маркер

Хотя маркеры считаются несмываемыми, их можно стереть с помощью изопропилового спирта.

"Итак, внутри фломастера есть чернила и спирт. Когда вы пишете фломастером, чернила и спирт остаются в жидкой смеси. Но когда спирт испаряется, он оставляет чернила почти как слой краски на предмете, на котором вы пишете", - говорится в видео.

Эта комбинация чернил и спирта позволяет маркерам оставаться на поверхности после высыхания. Однако, это также открывает путь к возможности удаления надписей, если снова добавить спирт.

Смотрите видео о том, чем смыть несмываемый маркер:

Основной трюк, которым поделился Brian Fediuk, заключается в том, чтобы использовать изопропиловый спирт. По его словам, лучше всего использовать спирт с концентрацией 90% или выше, хотя 70% также может дать результат:

"Мой трюк для удаления маркеров с пластика - это изопропиловый спирт. Чем выше концентрация, тем лучше. У меня были успешные результаты с 70%, но 90% и выше - это, безусловно, лучший вариант", - указывает он.

Как удалить пятно от перманентного маркера - пошаговая инструкция

Возьмите ватную палочку или ткань, смочите ее изопропиловым спиртом.

Протрите маркерное пятно, чтобы спирт смешался с чернилами.

Затем используйте чистую палочку или ткань, чтобы вытереть остатки чернил.

"Протрите несколько раз, а затем возьмите еще один чистый спиртовой тампон. Протрите его, чтобы собрать все чернила, и поднимите его. И вы увидите, что большая его часть поглощена ватной палочкой."

Этот метод позволяет легко избавиться от надписей, и, по словам блогера, он удаляет до 99,9% чернил.

Как удалить маркер с одежды

Эксперты "Good house keeping" отмечают, что для того, чтобы удалить следы маркера с одежды нужно положить пятно лицевой стороной вниз на чистые бумажные полотенца.

"Втирайте спирт губкой в область вокруг пятна, а затем нанесите его непосредственно на пятно. Продолжайте протирать пятно спиртом, перенося как можно больше чернил на бумажные полотенца и заменяя полотенца по мере необходимости. Тщательно прополощите и постирайте", - советуют они.

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