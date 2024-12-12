Удастся значительно сэкономить: сантехник раскрыл скрытое значение цифр на батарее

Сантехник рассказал, как сделать дом теплее, а счета меньше.

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Сантехник рассказал, как сделать дом теплее, а счета меньше / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube

Вы узнаете:

Что означают цифры на батарее

Как сэкономить на счетах

В зимний период, когда счета за электроэнергию являются серьезной проблемой для многих. Правильное использование батарей может существенно помочь сэкономить средства.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на настройки термостатических радиаторных клапанов (TRV), которые обычно расположены сбоку от батареи.

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По словам сантехника Натана Мартина-Николлса, вопреки распространенному мнению, цифры на TRV не указывают на температуру радиатора, а отражают температуру воздуха в помещении.

Клапан регулирует поток горячей воды в батарею и, соответственно, температуру в помещении. Когда комната нагревается, меньше воды выделяется в радиатор, чтобы поддерживать постоянную температуру. Но когда комната охлаждается, впускается больше горячей воды, чтобы увеличить тепло, пишет Daily Express.

Натан подчеркнул, что числа на TRV в целом соответствуют таким комнатным температурам:

0 = 0°C (выкл.)

= 0°C (выкл.) ✱ = 7°C (обычно обозначается в виде снежинки или символа точки)

1 = 10°C

= 10°C 2 = 15°C

= 15°C 3 = 20°C

= 20°C 4 = 25°C

= 25°C 5 = 30°C

Эксперт советует устанавливать радиаторный терморегулятор на 2 или 3 в меньших комнатах во время холодной погоды, что позволит поддерживать комфортную температуру без лишних затрат на энергию.

Важно не настраивать терморегулятор на максимальную температуру, поскольку это может привести к лишним затратам. TRV самостоятельно регулирует температуру в комнате, уменьшая или увеличивая поток воды в зависимости от потребности.

По словам британских энергетических компаний, правильно настроенные TRV могут помочь сэкономить до £75 на годовых счетах за отопление, что равняется около 4000 грн.

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