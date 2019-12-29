В Москве прощаются с Галиной Волчек - опубликованы фото

Галина Волчек - фото КП

В воскресенье, 29 декабря, в Москве на Чистопрудном бульваре началась церемония прощания с художественным руководителем театра Современник Галиной Волчек.

Гроб с артисткой установлен на сцене театра, в холле – ее портрет. Звучит живой оркестр. На экране транслируют фотографии Волчек. Ближе к сцене сидят деятели культуры, актеры. Дальше - поклонники творчества Волчек.

Как сообщает КП, проститься с артисткой пришли десятки поклонников, ее коллеги и ученики, общественные и культурные деятели, среди которых артисты Сергей Гармаш, Ингеборга Дапкунайте, Михаил Ефремов.

Вечером 28 декабря Волчек Галина Борисовна была отпета в храме Софии Премудрости Божией.

Напомним, вечером 23 декабря 2019 стало известно, что 86-летняя Галина Волчек экстренно госпитализирована в тяжелом состоянии. Ее увезли на скорой в одну из клиник Москвы. Галина Волчек попала в больницу с осложнениям от пневмонии. Позже у нее обнаружили закупорку легочной артерии - тромбоэмболию, которая дала новые осложнения.

Худруку Современника поставили аппарат искусственного жизнеобеспечения и ввели в искусственную кому.

Читайте такжеУмерла Галина Волчек: основные факты биографии режиссераГалина Волчек умерла 26 декабря. Позже было опубликовано последнее фото Галины Волчек на публике.

Как сообщал Главред, режиссера и художественного руководителя московского театра Современник Галину Волчек похоронят на Новодевичьем кладбище возле могилы своего первого мужа - актера Евгения Евстигнеева.