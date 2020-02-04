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Что смотреть - лучшие сериалы февраля 2020

Александр Галаджий

журналист

4 февраля 2020, 11:30

Новые сериалы февраля 2020 радуют разнообразием. Выходят долгожданные Видоизмененный Углерод 2, Ключи Локков, Бледный Конь, Бруклин 9-9 7, Нарко Мексика 2, и многие другие. Что смотреть в феврале - читайте в нашем материале.

Лучшие сериалы февраля 2020 - смотреть онлайн
Лучшие сериалы февраля 2020 - смотреть онлайн и сюжет/ Netflix

Февраль 2020 порадует любителей сериалов самыми разнообразными премьерами. В это месяце у нас в меню: комедии, драмы, криминал, фантастика, фэнтэзи и хоррор. Смотреть ситкомы, переживать за мистическое расследование или окунуться в кислотный киберпанк будущего - выбирать вам.

Редакция Главред представляет премьеры 15 сериалов, который выходят в феврале - читайте, смотрите трейлеры, и наслаждайтесь лучшими сериалами в свободное время.

Бруклин 9-9 7 сезон / Brooklin 99 season 7

Дата выхода: 6 февраля

Телеканал: NBC

Энди Пиральта Сэмберг, Мелисса Эми Сантьяго, Джо Ло Трулио, Стефани Беатрис, Терри Крюз и Андре Бауэр переживают не лучшие времена. Кэп стал обычным патрульным, и Пиральта узнает об этом не так, как ему хотелось бы.

Современному руководству полиции плевать на ущемление прав ЛГБТ и черных, так что команде придется основательно попотеть, чтобы добиться чего-то для капитана Холта. Тем не менее, не стоит унывать - ведь в ноябре 2019 сериал уже сразу же продлили на 8 сезон - так что самое интересное впереди.

Бруклин 9-9 7 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Грешница 3 сезон / The Sinner season 3

Дата выхода: 6 февраля

Телеканал: USA Network

Билл Пулман в роли детектива Гарри Амброуза продолжает расследования, которые слишком походят на мистические события. Карри Кун исполняет роль Веры Уолкер, Крис Мессина играет Ника Хааса. Сериал получает также 8 серий, как и обычно, который выйдут с 6 февраля по 26 марта. Нас ждут новые напряженные моменты, расследование, и ужас под затаенное дыхание. Петра Хаммесфар, как всегда - на высоте в своем жанре, а режиссер Дерек Симмондс сотворил очередное чудо.

Кэти Кин 2 сезон / Katy Keen season 2

Дата выхода: 6 февраля

Телеканал: The CW

Еще одна экранизация комиксов Арчи. Кэти и трое ее друзей живут в Нью-Йорке, и каждый стремится к своей мечте. Кэти мечтает стать актрисой, и многим готова пожертвовать ради этого, так что судьба время от времени проверяет, на что именно девушка готова ради своей мечты. Милая драма-ситком для подростков с Люси Хейл в главной роли. Сериал успешно получил высокие рейтинги и порадует своим вторым сезоном.

Кэти Кин смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Ключи Локков 2020 / Дом Ключей 2020 / Locke & Key 2020

Дата выхода: 7 февраля

Телеканал: Netflix

Семейство Локков после смерти отца с матерью переезжают в дом ее юности - Дом ключей, но сразу же становится понятно, что все неладно - в колодце кто-то отвечает вместо эхо, дом шепчет в уши, и заставляет искать ключи, чтобы открывать странные двери. К тому же, дом находится в совсем не жутком городе Лавкрафт, а за семьей Локков гонится демон, который хочет не просто их всех убить, а кое-что похуже.

Netflix постарался над экранизацией комиксов Джо Хилла, так что, готовтесь к трешу.

Ключи Локков 2020 смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Бледный конь 2020 / The Pale Horse 2020

Дата выхода: 9 февраля

Телеканал: BBC и Amazon

Руфус Шевелл, Кайа Скоделарио, Шейла Атим, Шон Первтью и другие сыграли в мистическом детективе по мотивам книги Агаты Кристи. Марк Истербрук оказывается в центре страшного заговора, который настолько напугал жителей маленького городка, что они скорее готовы поверить в ведьм и магию, или даже вину самого Истербрука, чем в то, что действует серийный маньяк-убийца.

Прекрасная экранизация от ВВС, которую стоит посмотреть. Также, для тех, у кого не будет времени посмотреть ленту по выходе, рекомендуем почитать нашу предстоящую рецензию на экранизацию. 

Бледный конь 2020 смотреть онлайн в оригинале Amazon трейлер:

Родина 8 сезон / The Homeland season 8

Дата выхода: 9 февраля

Телеканал: Showtime

Новый 8 сезон сериала Родина  радует совершенно новой сюжетной линией. Сол уволен из ЦРУ, его отправляют в Афганистан. Противостояние между главным террористом Америки и агентом ЦРУ уже закончилось. Кэрри Мэттисон выиграла войну - Броуди теперь мертв, а Соул сослан. Кэрри Мэттисон продолжает деятельность, надеясь, что справится с многочисленными очагами возгорания террористической активности. Как во всех историях, после громкой победы героя ждет еще более серьезное испытание.

Нарко Мексика 2 сезон

Дата выхода: 13 февраля

Телеканал: Netflix

Диего Луна, Теноч Уэрта Мехия, Хоакин Косио и другие снова появляются во второй части истории о наркоторговли в Мексике, и борьбе с АНБ и другими правоохранителями. В новом сезоне появляется серьезная проблема - проблема перевозки товара в США. Глава картеля вынужден искать союзника, но иногда такие союзники хуже, чем враги. Кроме того, начинаются кровавые разборки на территории картеля, и даже приближенным больше верить нельзя.

Нарко Мексика 2 сезон смотреть онлайн в оригинале на Netflix трейлер:

Телефонистки финальный (5) сезон / Cable Girl Final season

Дата выхода: 14 февраля

Телеканал: Netflix

Бланка Суарес и Йон Гонсалес снова играют свои непростые роли. Телефонистки должны были соединять абонентов, но должны также хранить конфиденциальность. Также, общение в коллективе не всегда бывает простым. Как телефонистки преодолевают все трудности, и иногда опасности, рассказывает сериал. 5 сезон официально называется "Финальный сезон", он, как и все предыдущие, выходит за 2 раза по 8 серий, хоть все и привыкли, что Netflix выпускает все серии сразу.

Лучше звоните Солу 5 сезон / Better Call Sole season 5

Дата выхода: 23 февраля

Телеканал: AMC

Предпоследний сезон истории про Сола Гудмана, в котором он медленно и бесповоротно двигается к своему статусу самого крутого адвоката уголовников, каким мы его знаем по сериалу Во все тяжкие. В новом сезоне вас ждут сюрпризы - в сериях появятся актеры из основного сериала.

Лучше звоните Солу 5 сезон смотреть онлайн в оригинале трейлер:

Видоизмененный Углерод 2 сезон / The Altered Carbon

Дата выхода: 27 февраля

Телеканал: Netflix

Новый сезон по мотивам книг Ричарда Моргана выходит в самом конце февраля. В книге Сломанные ангелы Такеши Ковач воюет в космической войне, и на одной поанете наполовину разрушенной бомбардировками, находят артефакты марсианской культуры, за которые Такеши Ковач схватывается в неровной битве сращу проти обеих сторон. Netflix воспользовался тем, что Такеши менял тела, и на его роль пригласил Энтони Маки - Сокола из Мстителей, что не в полной мере соответствует книжному сюжету. 

Стоит упомянуть премьеры таких сериалов, как Доктор доктор 4 сезон – 5 февраля, Ответный удар 8 сезон – заключительный – 15 февраля, Хорошие девочки 3 сезон – 16 февраля, Чужестранка 5 сезон – 17 февраля, Ходячие мертвецы 10 сезон 9 серия – 23 февраля.

Галаджий Александр для сайта Главред

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