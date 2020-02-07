Сэм Рэйми ведет переговоры о съемках Доктора Стрэнджа-2

Доктор Стрэндж 2 / Marvel

Сэм Рэйми уже сутки как ведет переговоры с Disney и Marvel по поводу съемок Доктора Стрэнджа-2. По информации The Hollywood Reporter, пока они не пришли к решению, но режссер первого Доктора Стрэнджа Скотт Дерриктосн наперед поддержал выбор.

"Я работал с Сэмом Рэйми. Один из самых приятных людей в кинобизнесе, что я знал, а как режиссёр — настоящая живая легенда. Какой отличный выбор для того, чтобы взяться за "Доктора Стрэнджа", - написал он в твиттере.

Сам Дэрриксон проработал над картиной год и еще немножко, и ушел в январе. По слухам - из-за творческих разногласий и сжатых сроков.

Рэйми придется активно включится в работу, так как съемки назначены на май 2020, а выходит картина через год в 2021 году.

Сюжет будет связан с психоделическим сериалом ВандаВижен, который также выходит на экраны на Disney +