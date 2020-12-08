Актер из игры Дикая Охота снимется в сериале Ведьмак от Netflix

Ведьмак 2 сезон / Netflix

К актерскому составу 2 сезона сериала Ведьмак на Netflix присоединился актер, озвучивший гнома Карла Варезе по прозвищу Тесак в англоязычной версии игры Ведьмак 3: Дикая охота. Об этом 8 декабря сообщает издание Game Rant.

О точной роли Аластера Паркера ничего не известно, но многие предполагают, что он возьмет на себя роль Сигизмунда Дийкстры, хитрого и импозантного реданского шпиона. Однако эта теория - больше, чем просто беспочвенное предположение. Помимо внешности Паркера и грубого голоса, которые достаточно хорошо совпадают с голосом Дийкстры, прослушивание персонажа ранее было практически подтверждено, когда актер Грэм Мактавиш опубликовал видео своего прослушивания для персонажа под кодовым названием Дэвид.Читайте такжеВедьмак 2 сезон: все новые актеры сериала

Паркер - не единственное новое лицо, которое якобы присоединилось к актерскому составу. Подобные слухи утверждают, что во втором сезоне примет участие и английский актер Ричард Каннингем, хотя его роль пока неизвестна.

В начале ноября 2020 года Netflix вынужден был поставить на паузу съемки второго сезона Ведьмака из-за того, что несколько членов съемочной группы заразились коронавирусом. Ожидается, что поклонники шоу смогут увидеть продолжение в 2021 году, Netflix пока не назвал более точные сроки релиза.

Напомним, что создатель трюков из Миссии невыполнимой переснимает 2 сезон сериала Ведьмак.

Как известно, пока идут съемки сериала Ведьмак, 2 сезон которого выйдет в 2021 году, в декабре 2020 выходит картина "Кошмар волка" - про юность Весемира.

Параллельно снимается сериал Истоки крови - якобы про времена, когда были основаны традиции ведьмаков.