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"Больше земель желанных - и колумбовых, и магелланных": рецензия на фильм "Анчартед: неизведанное"

Дмитрий Видоменко

журналист

12 февраля 2022, 19:45

В украинский прокат вышел новый приключенческий боевик "Анчартед: неизведанное" с Томом Холландом в главной роли - экранизация легендарной серии видеоигр.

Анчартед
"Анчартед: неизведанное" / Sony Pictures

В Нью-Йорке работаем барменом весьма прыткий молодой красавец Натан "Нейт" Дрейк (Том Холланд) - очаровывая улыбкой нетрезвых клиенток и подворовывая у них всякие ценности. Сказывается тяжелое детство - родителей лишился рано, а единственный родной человек, брат Сэм, сбежал много лет назад, чтобы не садиться в тюрьму, стал искателем сокровищ и напоминает о себе разве что редкими открытками. И тут вдруг в бар заходит хлыщевато-сомнительный мужчина средних лет - Виктор "Салли" Салливан (Марк Уолберг), говорит, что знает брата Нейта, предлагает немедленно перестать тырить мелочь по карманам и заняться поисками сокровищ, которые некогда припрятала команда великого мореплавателям Фернана Магеллана. Но дело в том, что на сокровища имеет виды злодей-миллионер Монкада (Антонио Бандерас) и его мелированно-расфуфыренная помощница Брэддок (Тати Габриэль). В общем, мирного решения не будет.

Экранизация серии Uncharted - популярнейших игр для PlayStation преодолела очень большой путь к экрану. Менялись режиссеры, сценаристы, концепции, пока наконец продюсеры не решили показать так сказать, origins Натана Дрейка - иначе говоря, его молодые годы и историю становления. Под это дело удалось привлечь, пожалуй, самого актуального и популярного молодого актера Голливуда - Тома Холланда (совсем недавно подтвердившего свой статус триумфальным третьим "Человеком-пауком"). В пару ему позвали несколько потускневшую звезду - Марка Уолберга. А режиссером стал автор дилогии Зомбилэнд и первого "Венома" Рубен Флейшер. В общем, кадры собрались все проверенные и опытные. Но задача перед ними стояла непростая. Потому как экранизировать видеоигру, да так, чтобы угодить и придирчивым фанатам, и остальной публике, и чтобы получилось вполне смотрибельное зрелище - по пальцам руки можно пересчитать удачные случаи.

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Тем не менее, авторы Анчартеда с задачей справились и неплохо. Видимо, дело в том, что сами оригинальные игры изначально очень кинематографичны и основывались на классических голливудских фильмах (в диапазоне от приключений Эррола Флинна до приключений Индианы Джонса). То есть рецепт таков - экзотические локации, древние легенды, харизматичные главные герои, много шуток, трюков и спецэффектов.

Со всем этим у Анчартеда дело обстоит неплохо - Холланд и Волберг прекрасно сработались (первый еще и сильно подтянул физическую форму для съемок и наверняка своим голым торсом разобьет еще пару сотен тысяч девичьих сердец). Вот со злодейской частью ситуация немного хуже. Если Бандерас просто на опыте и харизме прелестно изображает классического тупого злодея, то Габриэль в принципе не впечатляет как злодейка.

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Отдельное уважение авторам - за то, что не стали докручивать любовную линию между Нейтом и Хлоей Фрейзер (София Али) - тоже искательницей сокровищ - а ограничились легкими намеками. И уж совсем хороши и поражают воображения спецэффекты, сделанные с выдумкой и легкостью, кажущейся невероятной для большого студийного блокбастера. А для фанатов игр создатели еще и оставили достаточное количество "пасхалок" и прочих отсылок - в том числе и весьма многозначительную сцену после титров.

Подытоживая - у Sony получился отличный развлекательный приключенческий фильм. Который вряд ли разочарует фанатов и точно повеселит большую аудиторию, от видеоигр крайне далекую.

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Марк Уолберг новости шоу бизнеса Том Холланд
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