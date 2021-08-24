Черная канарейка из "Хищных птиц" получила сольный фильм

К роли супергероини Черной канарейки вернется актриса Джерни Смоллетт из "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн".
Warner Bros и DC Films работают над первым сольным фильмом, в котором раскроется история Черной канарейки - достаточно значимого персонажа комиксов. Она появилась в фильме про Харли Квинн, и далее ее будет играть та же актриса.
Об этом сообщает Collider, и подтвердила в Twitter сама Джерни Смоллетт, рассказав, что сценарий напишет создательница Страны Лавкрафта Миша Грин.Читайте такжеРецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле Дэдпула
Миша Грин работала над Страной Лавкрафта со Смоллетт, которая получила одну из главных ролей.
Также она участвовала в производстве Сынов анархии. Один из нынешних проектов Миши Грин помимо Чёрной канарейки - сиквел фильма Tomb Raider: Лара Крофт.
Смоллетт ранее играла не только в Стране Лавкрафта и Хищных птицах, но и в Настоящей крови и Огнях ночной пятницы.
Продюсером выступит Сью Кролл, работавшая над Хищными птицами, Сиротским Бруклином и Щеглом. Подробности сюжета, актерский состав и примерная дата выхода фильма о Черной канарейке не уточняются.
Известно, что Черная канарейка выйдет онлайн одновременно с премьерой - на HBO Max, как и сольники от Бетгерл и Синего жука.