Черная канарейка из "Хищных птиц" получила сольный фильм

Хищные птицы 2020 - Черная канарейка / Warner Bros

Warner Bros и DC Films работают над первым сольным фильмом, в котором раскроется история Черной канарейки - достаточно значимого персонажа комиксов. Она появилась в фильме про Харли Квинн, и далее ее будет играть та же актриса.

Об этом сообщает Collider, и подтвердила в Twitter сама Джерни Смоллетт, рассказав, что сценарий напишет создательница Страны Лавкрафта Миша Грин.Читайте такжеРецензия на фильм Хищные птицы 2020 - Отряд самоубийц в стиле Дэдпула

Миша Грин работала над Страной Лавкрафта со Смоллетт, которая получила одну из главных ролей.

Также она участвовала в производстве Сынов анархии. Один из нынешних проектов Миши Грин помимо Чёрной канарейки - сиквел фильма Tomb Raider: Лара Крофт.

Смоллетт ранее играла не только в Стране Лавкрафта и Хищных птицах, но и в Настоящей крови и Огнях ночной пятницы.

Продюсером выступит Сью Кролл, работавшая над Хищными птицами, Сиротским Бруклином и Щеглом. Подробности сюжета, актерский состав и примерная дата выхода фильма о Черной канарейке не уточняются.

Известно, что Черная канарейка выйдет онлайн одновременно с премьерой - на HBO Max, как и сольники от Бетгерл и Синего жука.