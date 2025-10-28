Дмитрий Комаров отважился на серьезный поступок - что он сделал

Вы узнаете:
- Дмитрий Комаров побывал в Институте геронтологии
- Какой у него биологический возраст
Украинский известный ведущий Дмитрий Комаров узнал своей биологический возраст и очень удивился результатом.
Как сообщает 1plus1.ua, в новом выпуске проекта "Мир наизнанку" Комаров побывал в Институте геронтологии, где изучают процессы старения.
"Должен признаться, такого развития событий не ожидал. Если в начале исследования я был убежден, что увижу цифру меньше, чем в моем паспорте, то сейчас надеюсь увидеть хотя бы такую же", – сказал Дмитрий.
Также у ведущего взяли анализ крови, чтобы определить длину теломер – участков ДНК, которые показывают, насколько организм изношен на клеточном уровне.
Оказалось, биологический возраст Дмитрия - 46,6 лет, хотя сейчас ему 42 года.
"Это почти на 5 лет больше. К счастью, не 66, но и не 26", – отметил Комаров.
Специалисты отметили, что нужно придерживаться здорового образа жизни, исключить вредные привычки и правильно питаться, чтобы продлить молодость.
"Самые действенные рекомендации – самые простые и общие. Употреблять меньше сахара, больше двигаться, не курить… Если ты хочешь долго жить, то наш суперфуд – это гречка, кефир и квашенная капуста. Это очень полезные продукты", – сказал кандидат биологических наук Дмитрий Красненков.
О персоне: Дмитрий Комаров
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
