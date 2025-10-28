Дмитрий Комаров отважился на серьезный поступок - что он сделал

Дмитрий Комаров решился на эксперимент.

Дмитрий Комаров проверил свой возраст / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дмитрий Комаров

Украинский известный ведущий Дмитрий Комаров узнал своей биологический возраст и очень удивился результатом.

Как сообщает 1plus1.ua, в новом выпуске проекта "Мир наизнанку" Комаров побывал в Институте геронтологии, где изучают процессы старения.

"Должен признаться, такого развития событий не ожидал. Если в начале исследования я был убежден, что увижу цифру меньше, чем в моем паспорте, то сейчас надеюсь увидеть хотя бы такую же", – сказал Дмитрий.

Дмитрий Комаров / фото: скрин видео

Также у ведущего взяли анализ крови, чтобы определить длину теломер – участков ДНК, которые показывают, насколько организм изношен на клеточном уровне.

Оказалось, биологический возраст Дмитрия - 46,6 лет, хотя сейчас ему 42 года.

"Это почти на 5 лет больше. К счастью, не 66, но и не 26", – отметил Комаров.

Дмитрий Комаров / фото: скрин видео

Специалисты отметили, что нужно придерживаться здорового образа жизни, исключить вредные привычки и правильно питаться, чтобы продлить молодость.

"Самые действенные рекомендации – самые простые и общие. Употреблять меньше сахара, больше двигаться, не курить… Если ты хочешь долго жить, то наш суперфуд – это гречка, кефир и квашенная капуста. Это очень полезные продукты", – сказал кандидат биологических наук Дмитрий Красненков.

Дмитрий Комаров / инфографика: Главред

О персоне: Дмитрий Комаров Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

