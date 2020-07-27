Довод получил две даты выхода из-за карантина

Довод 2020 - новая дата выхода / Warner Bros

Шоуранеры Довода и руководство Warner Bros приняли волевое решение о дате премьеры фильма после переносов из-за коронавируса. В 70-ти странах (и список постоянно пополняется) Довод выйдет 26 августа, а в некоторых, в том числе в США - после 2 сентября. Об этом пишет Variety.

По информации издания, организаторы со ссылкой планируют выпустить Довод на международном рынке до конца лета — 26 августа. В США фильм готовятся выпустить на неделю позже, к 7 сентября.Читайте такжеДовод 2020: дата выхода, актеры и трейлер смотреть онлайн

По данным издания, Warner Bros. при этом не исключает возможность более поздней премьеры Довода в США — например, в День благодарения (26 ноября) или на Рождество (25 декабря).

Студия также пытается рассчитать, сколько кинотеатров смогут открыться в США в 2021 году — и хватит ли их количества для релиза фильма Кристофера Нолана.

Ранее фильм Довод пропал из календаря релизов. Причем, по словам самого Нолана - причина в том, что это не его простой фильм, и он не хочет выпускать его просто так.