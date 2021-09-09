Джеймс Ван показал, что случилось с главным злодеем из первого Аквамена

Аквамен / кадр из кф Аквамен 2018

Полным ходом снимается Аквамен 2, и его создатель режиссер Джеймс Ван регулярно радует фанатов новыми кадрами или подробностями второго фильма про Артура Карри.

Джеймс Ван показал в Instagram фото с братом Аквамена Ормом, роль которого в продолжении вновь сыграет актер Патрик Уилсон.

"Я нашел этого парня на пустынном песчаном пляже, где он пытался изображать главного героя фильма Изгой", - шутит режиссер.

Отметим, что Орм - сводный брат Аквамена являлся главным злодеем в оригинальной экранизации комиксов. Финальная схватка между персонажами Уилсона и Джейсона Момоа завершилась поражением и пленением Орма, который не смог принять брата на престоле объединенной Атлантиды. Неизвестно, каково будет значение Орма в сиквеле, так как судя по сценам после титров, Черная Манта станет главным злодеем.Читайте такжеПоявился первый кадр из Аквамена-2 с новым костюмом главного героя

Патрик Уилсон и Джеймс Ван / instagram.com/creepypuppet/

Ранее Патрик Уилсон публиковал видео, запечатлевшие его интенсивные тренировки перед началом съемок продолжения. Актер утверждал в одном из интервью, что в сиквеле образы всех персонажей без исключения обретут "большую глубину".

Фильм Аквамен 2 выходит 16 декабря 2022.