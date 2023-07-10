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Хаос в хижине дяди Тома: рецензия на фильм "Миссия невыполнима: расплата. Часть первая"

Дмитрий Видоменко
10 июля 2023, 21:02 обновлено 10 июля, 21:37
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В украинский прокат вышла долгожданная новинка - новая, уже седьмая по счету часть легендарной шпионской франшизы Тома Круза "Миссия невыполнима" .
Миссия Невыполнима
Том Круз и Хейли Этвелл в фильме "Миссия Невыполнима" / Paramount Pictures

Непобедимый агент Итан Хант (Том Круз), как обычно, находится в бегах после предыдущей невыполнимой миссии и тоскует по прекрасной британской экс-шпионке Ильзе Фауст. Вдруг на него в который раз выходит американская разведка и предлагает очередную самоубийственную миссию - помочь найти золотой ключ от таинственного супероружия. Собрав свою старую команду - в том числе Лютера (Винг Реймс) и Бенджи (Саймон Пегг) Круз отправляется на поиски - а на хвост ему садятся разведки всего мира, террористы и очаровательная воровка Грейс (Хейли Этвелл).

Франшиза "Миссия невыполнима" по нынешним временам - штука уникальная. Начавшись в середине 90-х как ремейк одноименного полузабытого сериала она в 2020-е взобралась (благодаря энергии и харизме главного актера и продюсера Тома Круза) на вершину мирового киношпионства. Плюс другие конкуренты отстали - "борниана" тихо испустила дух еще в середине 2010-х, а "бондиана" выдохлась, впала в кризис и готовится к очередному перезапуску.

Круз же, вовремя перезапустив франшизу еще в 2011-м развеселым и почти мультяшным фильмом "Протокол:Фантом" все время был более-менее на плаву. А с пятой части, "Нации изгоев", привлек работать своего верного напарника Кристофера Маккуори (вместе они сделали несколько очень удачных фильмов - в том числе "Грань будущего" и первого "Джека Ричера"). Ну и главная изюминка - максимально безумные трюки, которые Круз любит выполнять сам (и с минимумом компьютерной графики).

Миссия Невыполнима
Том Круз в фильме "Миссия Невыполнима" / Paramount Pictures

Седьмая часть сделана по тем же лекалам, что и предыдущие части. Хант с командой скачет по разным туристически-живописным местам - параллельно сражаясь с негодяями, в самом прямом смысле меняя маски на лице, обливаясь кровью и всячески рискуя своей шкурой. Да так, что дух захватывает регулярно.

И, что особенно интересно, что персонаж Круза с дамами себя ведет практически как средневековый рыцарь - чисто платонически, а не цинично ступает по осколкам девичьих сердец (как тот же Бонд).

Подытоживая - Том Круз не подвел фанатов и выдал зрелище, которое в нынешнем кинематографе никто, кроме него и его команды, не способен сделать. И потому кино строго рекомендуется всем фанатам актера, красочных боевиков, запутанных шпионских фильмов и обычным зрителям мультиплексов в выходной день.

P.S. А вступительная сцена кино наверняка согреет злой радостью сердца украинцев.

Смотрите на видео трейлер фильма "Миссия невыполнима: расплата. Часть первая":

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