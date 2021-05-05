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HBO показал первые кадры сериала Дом дракона

5 мая 2021, 19:34

После случайного слива со съемочной площадки, создатели сериала Дом Дракона показали первые кадры сериала.

Игра Престолов
Игра Престолов / НВО

Создатели сериала Дом Дракона, главных героев которого сыграли Оливия Кук Эмма Д'Арси и Мэтт Смит, показали кадры с главными героями в образе во время съемок.

Телеканал HBO, телесервис HBO Max и официальная страница сериала в instagram показала кадры с героями.

Официальные страницы поделились кадрами, на которых можно увидеть Алисенту и Отто Хайтауэров, а также Корлиса Велариона по прозвищу "Морской змей".

Сериал Дом дракона расскажет о гражданской войне между Таргариенами, которая произошла примерно за 150 лет до событий Игры престолов, после которого род постепенно стал вырождаться.. Конфликт начался между принцессой Рейнирой Таргариен и королевой Алисентой Хайтауэр, которые претендовали на престол Семи королевств.

Шоураннерами Дома дракона выступают Райан Кондал и Мигель Сапочник. Режиссёрами Дома Драконов также выступают Грег Яйтанс, Клер Килнер и Гита Патель. Сериал снимают по книге Джорджа Мартина Кровь и пламя.

Напомним, съемки Дома дракона начались в конце апреля 2021 года. Первый сезон сериала получит 10 эпизодов, ориентировочно он должен выйти в 2022 году.

Ранее назвали список актеров сериала Дом Дракона.

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