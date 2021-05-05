HBO показал первые кадры сериала Дом дракона

После случайного слива со съемочной площадки, создатели сериала Дом Дракона показали первые кадры сериала.
Создатели сериала Дом Дракона, главных героев которого сыграли Оливия Кук Эмма Д'Арси и Мэтт Смит, показали кадры с главными героями в образе во время съемок.
Телеканал HBO, телесервис HBO Max и официальная страница сериала в instagram показала кадры с героями.
Официальные страницы поделились кадрами, на которых можно увидеть Алисенту и Отто Хайтауэров, а также Корлиса Велариона по прозвищу "Морской змей".
Сериал Дом дракона расскажет о гражданской войне между Таргариенами, которая произошла примерно за 150 лет до событий Игры престолов, после которого род постепенно стал вырождаться.. Конфликт начался между принцессой Рейнирой Таргариен и королевой Алисентой Хайтауэр, которые претендовали на престол Семи королевств.
Шоураннерами Дома дракона выступают Райан Кондал и Мигель Сапочник. Режиссёрами Дома Драконов также выступают Грег Яйтанс, Клер Килнер и Гита Патель. Сериал снимают по книге Джорджа Мартина Кровь и пламя.
Напомним, съемки Дома дракона начались в конце апреля 2021 года. Первый сезон сериала получит 10 эпизодов, ориентировочно он должен выйти в 2022 году.
Ранее назвали список актеров сериала Дом Дракона.