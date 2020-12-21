Как играть в шахматы с Бет Хармон из сериала "Ход Королевы"

Ход королевы / кадр из сериал

Сериал Ход Королевы вышел на Netflix осенью 2020 года, и вызвал пристальный интерес, а потом восторг от просмотра. Создатели сериала смогли удовлетворить людей, которые разбираются в шахматах, и более-менее передать настроение времени, в котором проходили действия.

Главная героиня Бет Хармон вдохновила тысячи на то, чтобы добиваться своих целей и идти к мечте, а также быть собой настоящей.

Теперь в сети появилась игра, шахматы, в которой игрок будет соперничать с самой Бет Хармон. У Бет будет разный возраст, и класс игры, в соответствии с ее уровнем в сериале.

Ход Королевы с Бет Хармон - игра:

Сейчас у Бет семь виртуальных образов, соответствующих силе игры шахматистки разного возраста. В разделе Компьютер каждый пользователь может выбрать ее подходящую по силе версию.Читайте такжеЛучшие сериалы 2020: список сериалов, которые стоит посмотреть дома

Бет 7 лет - играет на уровне 850. Бет только что узнала правила шахмат. Она пока попадается в ловушки и не замечает комбинации, но быстро совершенствуется!

Бет 8 лет - играет на уровне 1200. Бет сумела усилиться с помощью мистера Шейбла. Она начала изучать дебют, узнала о важнейших комбинациях и матовых финалах.

Бет 9 лет - играет на уровне 1600. Бет уже стала сильным клубным шахматистом и может победить целый класс школьников в сеансе одновременной игры.

Бет 10 лет - играет на уровне 1600. Бет уже стала сильным клубным шахматистом и может победить целый класс школьников в сеансе одновременной игры.

Бет 15 лет - играет на уровне 1800. Несколько лет Бет не участвовала в турнирах, но продолжала изучать шахматы. Она решает принять участие в чемпионате штата, чтобы проявить себя.

Бет 17 лет - играет на уровне 2400. Бет играет в силу международного мастера. Она победила в нескольких турнирах внутри страны и готова сражаться в международных соревнованиях.

Бет 20 лет - играет на уровне 2500. Бет готова бороться с сильнейшими шахматистами всего мира и получает приглашения в крупные турниры, чтобы показать себя против других гроссмейстеров.

Бет 22 года - играет на уровне 2700. Бет мечтает участвовать в матче на Первенство мира и стать самой юной чемпионкой в истории шахмат.

Кроме того, по мере игры будут открываться виртуальные воплощения известных комментаторов и звезд шахмат: МГ Хикару Накамуры, ММ Дэнни Ренша, ЖМФ Александры Ботес и другие, которые открываются в процессе игры.

Ход Королевы - актеры и роли

Аня Тейлор-Джой в роли Бет Хармон

Исла Джонстон в роли молодой Бет

Аннабет Келли в роли пятилетней Бет

Билл Кэмп в роли мистера Шайбеля, смотрителя приюта для девочек Метуэна, который научил Бет играть в шахматы.

Мосес Инграм в роли Джолин, сироты из Метуэнского дома

Кристиан Зайдель в роли Хелен Дирдорф

Ребекка Рут в роли мисс Лонсдейл

Хлоя Пирри - Элис Хармон, умершая биологическая мать Бет

Акемнджи Ндифорньен в роли мистера Фергюссона

Мариэль Хеллер в роли миссис Алмы Уитли, которая со своим мужем Олстон усыновила Бет в подростковом возрасте.

Гарри Меллинг в роли Гарри Белтика, друга и одного из конкурентов Бет в Кентукки.

Патрик Кеннеди в роли Оллстона Уитли, мужа Альмы и отчужденного приемного отца Бет

Джейкоб Форчун-Ллойд в роли Таунса, товарища по шахматам, к которому Бет испытывает безответную любовь

Томас Броди-Сангстер в роли Бенни Уоттса, друга и одного из главных конкурентов Бет

Марцин Дороцински в роли Василия Боргова, российского чемпиона мира по шахматам и самого серьезного соперника Бет.

На сайте игры указано, что использование Бет Хармон одобрено Netflix.