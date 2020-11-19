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Летим, ковыляя во мгле - рецензия на фильм Линия горизонта

19 ноября 2020, 13:29

В украинский прокант вышел триллер/фильм-катастрофа Линия горизонта

Линия горизонта
Линия горизонта / Киномания

Скуластая британка Сара (Эллисон Уилльямс – Прочь), бывшая дауншифтерка, а сейчас – лондонская менеджерка среднего звена, возвращается на жаркий остров Маврикий (где она, собственно, и дауншифтила) на свадьбу подруги. Там она почти сразу натыкается на бывшего возлюбленного Джексона (Александр Дреймон – Последнее королевство), которого бросила ради карьеры в Лондоне. Он тоже приглашен на свадьбу. Волею сюжета бывшие любовники оказываются на одном самолете типа "кукурузник", который и должен доставить их на свадьбу за полтыщи километров на соседний остров. Но старый пилот внезапно умирает от инфаркта. И Сара с Джексоном (что называется – клевая пара) оказываются на высоте в несколько километров, толком не умея управлять самолетом.

Линия горизонта – практически идеальный пример, за счет чего пока может выкручиваться еле живая из-за пандемии китайского коронавируса киноиндустрия. Фильм без звезд, особенно дорогих спецэффектов (которые, однако, сделаны просто отлично) и с простым / незамысловатым сюжетом. Тем более что один из продюсеров – голливудский испанец Жауме Кольетт-Серра, который прекрасно знает, как снимать триллеры на природно-морскую тематику (Отмель 2017-го с Блейк Лавли). Правда, режиссеру Микаэлу Марсимейну (шведу, для которого Линия горизонта стала голливудским дебютом) все-таки порой не хватает умения поставить драматические сцены между персонажами. Зато с чисто техническими-трюковыми (вроде той, где Сара героически на честном слове и на одном крыле заливает припасенный для свадьбы ядреный самогон в топливный бак) он справился великолепно.

Линия горизонта

Плюс с саспенсом в фильме все отлично – за смертельно опасным и практически обреченным полетом наблюдать очень интересно. И это не говоря уже о том, что авторам фильма удалось не перегнуть палку ни с романтическими соплями, ни с социальной повесткой (делать из Сары бой-бабу, а из Джексона – беспомощно-красивого хлюпика они не стали).

Ну, и, наверное, самое важное достоинство фильма – изумительно красивая природа Маврикия и прочих мест Индийского океана. Все снято предельно ярко и со вкусом. А это в пандемию очень важно. Хотя бы потому, что в ближайшее время на красоты океанской природы у людей полюбоваться вживую вряд ли выйдет. Так что экран кинотеатра им в помощь.

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Режиссер: Микаэль Марсимейн

В ролях: Александр Дреймон (сериал Американская история ужасов: Шабаш), Эллисон Уильямс (Прочь).

P.S. Заголовок - цитата из песни Бомбардировщики (русский текст - С. Болотин и Т. Сикорская)

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