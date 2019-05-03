Не сговариваясь: Блейк Лайвли и Кира Найтли обьявили о беременности

Блейк Лайвли беременна третьим ребенком / Фото: Shutterstock

Пока весь мир застыл в ожидании новости о родах герцогини Кембриджской Меган Маркл, знаменитые актрисы Блейк Лайвли и Кира Найтли, не сговариваясь, в один день заявили о беременности.

31-летняя американская актриса, звезда сериала Сплетницы Блейк Лайвли обьявила о беременности на премьере фильма Покемон.Детектив Пикачу, в котором ее супруг озвучил главного героя. Знаменитость и ее муж голливудский актер Райан Рейнольдс ждут третьего ребенка.

Лайвли появилась на премьере киноленты в ярком желтом платье, которое подчеркнуло ее округлый живот.

Отметим, что пара поженилась в 2012 году и уже воспитывает двоих дочерей – в 2014 году родилась Джеймс, а в 2016 – Инес.

А вот голливудская актриса Кира Найтли готовится стать мамой во второй раз. Она засветила небольшой животик на модном показе Chanel Resort 2020.

34-летняя звезда выбрала для выхода в свет струящееся платье кремового цвета в пол, которое показывало округлившиеся контуры е тела, пока она шла.

Кира и ее 35-летний муж музыкант Джеймс Райтон воспитывают дочь Эди, которая родилась в 2015 году.

Ранее стало известно, когда роды Меган Маркл и почему герцогиню обвиняют во лжи.