Начался Венецианский кинофестиваль 2021 - какие фильмы попали в номинацию и кто жюри

Венецианский кинофестиваль 2021 / Getty Images

Сегодня, 1 сентября 2021 года, на острове Лидо с яркой красной дорожки начался Венецианский кинофестиваль. Педро Альмодовар открыл фестиваль с фильмом Параллельные матери.

Оценивать полсотни фильмов, среди которых 3 украинских - Блик, Носорог и Цензорка, будет комиссия жюри.

Кто вошел в жюри Венецианского кинофестиваля 2021

Актриса Серена Росси была ведущей открытия. Она познакомила зрителей с жюри фестиваля.

Среди них - Хлои Чжао, режиссер Земли кочевников, актрисы Вирджиния Эфира (Искушение), Синтия Эриво (Аутсайдер), Сара Гадон (Опасный метод), режиссеры Александр Нанау (Коллектив) и Саверио Констанцо (Голодные сердца).

Программа Венецианского кинофестиваля 2021

В программу вошли сразу несколько фильмов, которые уже вышли на экраны или выходят буквально на днях. Среди ожидаемых: Параллельные матери с Пенелопой Крус, Дюна Дени Вильнева, Последняя дуэль Ридли Скотта.Читайте такжеОбъявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021

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Конкурсная программа

Параллельные матери (Реж. Педро Альмодовар);

Мона Лиза и кровавая луна (Реж. Ана Лили Амирпур);

Иной мир (Реж. Стефан Бриз);

Сила собаки (Реж. Джейн Кэмпион);

Америка Латина (Реж. Дамиано Д'Инноченцо и Фабио Роберто Д'Инноченцо);

Событие (Реж. Одри Диван);

Официальный конкурс (Реж. Гастон Дюпра);

Дыра (Реж. Микеланджело Фраммартино);

Закат солнца (Реж. Мишель Франко);

Утраченные иллюзии (Реж. Ксавье Джанноли);

Потерянная дочь (Реж. Мэгги Джилленхол);

Спенсер (Реж. Пабло Ларрейн);

Freaks out (Реж. Габриэль Майнетти);

Я смеюсь (Реж. Марио Мартоне);

На работе (Реж. Эрик Матти);

Не оставляй следов (Реж. Ян П. Матушинський);

Капитан Волконогов бежал (Реж. Наташа Меркулова и Алексей Чупов);

Холодный расчет (Реж. Пол Шредер);

Рука Бога (Реж. Паоло Соррентино);

Блик (Реж. Валентин Васянович);

Коробка (Реж. Лоренцо Вигас).

Программа Горизонты

Обещания (Реж. Тома Крюитоф);

Атлантида (Реж. Юрий Анкарани);

Чудо (Реж. Богдан Георги Апетри);

Пилигримы (Реж. Лауринас Барейша);

Павлиний рай (Реж. Лаура Биспури);

Водопад (Реж. Чан Монг-Хун);

Яма поблизости (Реж. Хоакин дель Пасо);

Амира (Реж. Мохаммед Диаби);

На постоянной основе (Реж. Эрик Гравель);

Цензорка (Реж. Петер Керекеш);

Вере снится море (Реж. Калтрина Красники);

Белый дом (Реж. Кавич Неанг);

Анатомия времени (Реж. Джакравал Нилтамронг);

Другой Том (Реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо);

Однажды в Калькутте (Реж. Адитья Винкар Сенгупта);

Великое движение (Реж. Киро Руссо);

Носорог (Реж. Олег Сенцов);

Настоящее (Реж. Гарри Вутлифф);

Inu-Oh (Реж. Юаса Масааки).

ПРОГРАММА ORIZZONTI EXTRA

Страна сновидений (Реж. Ширин Нешат, Шоджа Азари);

Коста-Брава (Реж. Муния Акл);

Мама, я дома (Реж. Владимир биток);

Моя ночь (Реж. Антуанетт Была);

Девочка сбежала (Реж. Вильма Лабате);

7 заключенных (Реж. Александр Моратти);

Слепой, который не хотел видеть Титаник (Реж. Теему Никки);

Машина с картинками Альфредо Ч. (Реж. Роленд Сейко).

Внеконкурсная программа (игровые фильмы)