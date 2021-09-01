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Начался Венецианский кинофестиваль 2021 - какие фильмы попали в номинацию и кто жюри

1 сентября 2021, 20:14

Новый 78 ежегодный Венецианский кинофестиваль стартовал в 2021 году 1 сентября.

Венецианский кинофестиваль
Венецианский кинофестиваль 2021 / Getty Images

Сегодня, 1 сентября 2021 года, на острове Лидо с яркой красной дорожки начался Венецианский кинофестиваль. Педро Альмодовар открыл фестиваль с фильмом Параллельные матери.

Оценивать полсотни фильмов, среди которых 3 украинских - Блик, Носорог и Цензорка, будет комиссия жюри.

Кто вошел в жюри Венецианского кинофестиваля 2021

Актриса Серена Росси была ведущей открытия. Она познакомила зрителей с жюри фестиваля.

Среди них - Хлои Чжао, режиссер Земли кочевников, актрисы Вирджиния Эфира (Искушение), Синтия Эриво (Аутсайдер), Сара Гадон (Опасный метод), режиссеры Александр Нанау (Коллектив) и Саверио Констанцо (Голодные сердца).

Программа Венецианского кинофестиваля 2021

В программу вошли сразу несколько фильмов, которые уже вышли на экраны или выходят буквально на днях. Среди ожидаемых: Параллельные матери с Пенелопой Крус, Дюна Дени Вильнева, Последняя дуэль Ридли Скотта.Читайте такжеОбъявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021

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Конкурсная программа

  • Параллельные матери (Реж. Педро Альмодовар);
  • Мона Лиза и кровавая луна (Реж. Ана Лили Амирпур);
  • Иной мир (Реж. Стефан Бриз);
  • Сила собаки (Реж. Джейн Кэмпион);
  • Америка Латина (Реж. Дамиано Д'Инноченцо и Фабио Роберто Д'Инноченцо);
  • Событие (Реж. Одри Диван);
  • Официальный конкурс (Реж. Гастон Дюпра);
  • Дыра (Реж. Микеланджело Фраммартино);
  • Закат солнца (Реж. Мишель Франко);
  • Утраченные иллюзии (Реж. Ксавье Джанноли);
  • Потерянная дочь (Реж. Мэгги Джилленхол);
  • Спенсер (Реж. Пабло Ларрейн);
  • Freaks out (Реж. Габриэль Майнетти);
  • Я смеюсь (Реж. Марио Мартоне);
  • На работе (Реж. Эрик Матти);
  • Не оставляй следов (Реж. Ян П. Матушинський);
  • Капитан Волконогов бежал (Реж. Наташа Меркулова и Алексей Чупов);
  • Холодный расчет (Реж. Пол Шредер);
  • Рука Бога (Реж. Паоло Соррентино);
  • Блик (Реж. Валентин Васянович);
  • Коробка (Реж. Лоренцо Вигас).

Программа Горизонты

  • Обещания (Реж. Тома Крюитоф);
  • Атлантида (Реж. Юрий Анкарани);
  • Чудо (Реж. Богдан Георги Апетри);
  • Пилигримы (Реж. Лауринас Барейша);
  • Павлиний рай (Реж. Лаура Биспури);
  • Водопад (Реж. Чан Монг-Хун);
  • Яма поблизости (Реж. Хоакин дель Пасо);
  • Амира (Реж. Мохаммед Диаби);
  • На постоянной основе (Реж. Эрик Гравель);
  • Цензорка (Реж. Петер Керекеш);
  • Вере снится море (Реж. Калтрина Красники);
  • Белый дом (Реж. Кавич Неанг);
  • Анатомия времени (Реж. Джакравал Нилтамронг);
  • Другой Том (Реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо);
  • Однажды в Калькутте (Реж. Адитья Винкар Сенгупта);
  • Великое движение (Реж. Киро Руссо);
  • Носорог (Реж. Олег Сенцов);
  • Настоящее (Реж. Гарри Вутлифф);
  • Inu-Oh (Реж. Юаса Масааки).

ПРОГРАММА ORIZZONTI EXTRA

  • Страна сновидений (Реж. Ширин Нешат, Шоджа Азари);
  • Коста-Брава (Реж. Муния Акл);
  • Мама, я дома (Реж. Владимир биток);
  • Моя ночь (Реж. Антуанетт Была);
  • Девочка сбежала (Реж. Вильма Лабате);
  • 7 заключенных (Реж. Александр Моратти);
  • Слепой, который не хотел видеть Титаник (Реж. Теему Никки);
  • Машина с картинками Альфредо Ч. (Реж. Роленд Сейко).

Внеконкурсная программа (игровые фильмы)

  • Тайный ребенок (Реж. Роберто Андо);
  • Человеческие дела (Реж. Иван Атталь);
  • Ariaferma (Реж. Леонардо Ди Костанзо);
  • Хэллоуин убивает (Реж. Дэвид Гордон Грин);
  • Католическая школа (Реж. Стефано Мордини);
  • Old Henry (Реж. Потс Пончироли);
  • Последняя дуэль (Реж. Ридли Скотт);
  • Дюна (Реж. Дени Вильнев);
  • Прошлой ночью в Сохо (Реж. Эдгар Райт);
  • Сериал Сцены супружеской жизни (1-5 эпизоды, реж. Хага Леви).
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