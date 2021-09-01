Начался Венецианский кинофестиваль 2021 - какие фильмы попали в номинацию и кто жюри

Новый 78 ежегодный Венецианский кинофестиваль стартовал в 2021 году 1 сентября.
Сегодня, 1 сентября 2021 года, на острове Лидо с яркой красной дорожки начался Венецианский кинофестиваль. Педро Альмодовар открыл фестиваль с фильмом Параллельные матери.
Оценивать полсотни фильмов, среди которых 3 украинских - Блик, Носорог и Цензорка, будет комиссия жюри.
Кто вошел в жюри Венецианского кинофестиваля 2021
Актриса Серена Росси была ведущей открытия. Она познакомила зрителей с жюри фестиваля.
Среди них - Хлои Чжао, режиссер Земли кочевников, актрисы Вирджиния Эфира (Искушение), Синтия Эриво (Аутсайдер), Сара Гадон (Опасный метод), режиссеры Александр Нанау (Коллектив) и Саверио Констанцо (Голодные сердца).
Программа Венецианского кинофестиваля 2021
В программу вошли сразу несколько фильмов, которые уже вышли на экраны или выходят буквально на днях. Среди ожидаемых: Параллельные матери с Пенелопой Крус, Дюна Дени Вильнева, Последняя дуэль Ридли Скотта.Читайте такжеОбъявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021
Конкурсная программа
- Параллельные матери (Реж. Педро Альмодовар);
- Мона Лиза и кровавая луна (Реж. Ана Лили Амирпур);
- Иной мир (Реж. Стефан Бриз);
- Сила собаки (Реж. Джейн Кэмпион);
- Америка Латина (Реж. Дамиано Д'Инноченцо и Фабио Роберто Д'Инноченцо);
- Событие (Реж. Одри Диван);
- Официальный конкурс (Реж. Гастон Дюпра);
- Дыра (Реж. Микеланджело Фраммартино);
- Закат солнца (Реж. Мишель Франко);
- Утраченные иллюзии (Реж. Ксавье Джанноли);
- Потерянная дочь (Реж. Мэгги Джилленхол);
- Спенсер (Реж. Пабло Ларрейн);
- Freaks out (Реж. Габриэль Майнетти);
- Я смеюсь (Реж. Марио Мартоне);
- На работе (Реж. Эрик Матти);
- Не оставляй следов (Реж. Ян П. Матушинський);
- Капитан Волконогов бежал (Реж. Наташа Меркулова и Алексей Чупов);
- Холодный расчет (Реж. Пол Шредер);
- Рука Бога (Реж. Паоло Соррентино);
- Блик (Реж. Валентин Васянович);
- Коробка (Реж. Лоренцо Вигас).
Программа Горизонты
- Обещания (Реж. Тома Крюитоф);
- Атлантида (Реж. Юрий Анкарани);
- Чудо (Реж. Богдан Георги Апетри);
- Пилигримы (Реж. Лауринас Барейша);
- Павлиний рай (Реж. Лаура Биспури);
- Водопад (Реж. Чан Монг-Хун);
- Яма поблизости (Реж. Хоакин дель Пасо);
- Амира (Реж. Мохаммед Диаби);
- На постоянной основе (Реж. Эрик Гравель);
- Цензорка (Реж. Петер Керекеш);
- Вере снится море (Реж. Калтрина Красники);
- Белый дом (Реж. Кавич Неанг);
- Анатомия времени (Реж. Джакравал Нилтамронг);
- Другой Том (Реж. Родриго Пла, Лаура Сантульо);
- Однажды в Калькутте (Реж. Адитья Винкар Сенгупта);
- Великое движение (Реж. Киро Руссо);
- Носорог (Реж. Олег Сенцов);
- Настоящее (Реж. Гарри Вутлифф);
- Inu-Oh (Реж. Юаса Масааки).
ПРОГРАММА ORIZZONTI EXTRA
- Страна сновидений (Реж. Ширин Нешат, Шоджа Азари);
- Коста-Брава (Реж. Муния Акл);
- Мама, я дома (Реж. Владимир биток);
- Моя ночь (Реж. Антуанетт Была);
- Девочка сбежала (Реж. Вильма Лабате);
- 7 заключенных (Реж. Александр Моратти);
- Слепой, который не хотел видеть Титаник (Реж. Теему Никки);
- Машина с картинками Альфредо Ч. (Реж. Роленд Сейко).
Внеконкурсная программа (игровые фильмы)
- Тайный ребенок (Реж. Роберто Андо);
- Человеческие дела (Реж. Иван Атталь);
- Ariaferma (Реж. Леонардо Ди Костанзо);
- Хэллоуин убивает (Реж. Дэвид Гордон Грин);
- Католическая школа (Реж. Стефано Мордини);
- Old Henry (Реж. Потс Пончироли);
- Последняя дуэль (Реж. Ридли Скотт);
- Дюна (Реж. Дени Вильнев);
- Прошлой ночью в Сохо (Реж. Эдгар Райт);
- Сериал Сцены супружеской жизни (1-5 эпизоды, реж. Хага Леви).