Наталка Денисенко ответила скандальной участнице "Холостяка" - что произошло

Кристина Трохимчук
28 октября 2025, 16:47
53
София Шамия отреагировала на критику зрителей шоу.
София Шамия, Наталка Денисенко
Наталка Денисенко поддержала Софию Шамию / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Шамия, Наталка Денисенко

Вы узнаете:

  • София Шамия высказалась о хейте после участия в "Холостяке"
  • Как Наталья Денисенко поддержала участницу

Известная украинская актриса Наталья Денисенко поддержала скандальную участницу шоу "Холостяк 14" и обладательницу титула "Мисс Украина 2023" Софию Шамию, которая стала объектом критики из-за своих высказываний в первом выпуске. Девушка отреагировала на хейт в своем Instagram.

София хочет чтобы изменилось представление о ней, которое сложилось у зрителей после просмотра шоу. Участница считает, что ее должны воспринимать серьезно, а не только как красавицу.

"Это о страхе перед женщинами, которые достигли чего-то большего. Когда женщина умная - она слишком умная, и ей нужно подстраиваться под мужчину. Когда женщина красивая - она тупая или "мисс", - заявила Шамия.

София Шамия
София Шамия резко ответила на критику / фото: instagram.com, София Шамия

В то же время "Мисс Украина 2023" не собирается никому ничего доказывать. По мнению участницы, это общество должно меняться, чтобы наконец воспринимать ее правильно.

"Это не я должна меняться, чтобы меня правильно восприняли. Это общество должно меняться, чтобы перестать оценивать женщин только по внешности", - подытожила София.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко вступилась за Софию Шамию / фото: instagram.com, Наталка Денисенко

Украинская актриса Наталья Денисенко поддержала участницу шоу "Холостяк". Она написала комментарий под ее постом, в котором выразила свое мнение о хейте в сторону Шамии.

"Сейчас в обществе, и в частности в соцсетях, много обесценивания. Любой может написать грязный комментарий, вылить свою боль и свои травмы на других. Самоутверждение за счет других... сама это переживала неоднократно! Что там, ежедневно сталкиваюсь с этим", - подчеркнула Денисенко.

Наталка Денисенко ответила скандальной участнице 'Холостяка' - что произошло
Наталка Денисенко / инфографика: Главред

Вас может заинтересовать:

