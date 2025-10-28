Наталка Денисенко ответила скандальной участнице 'Холостяка' - что произошло

Вы узнаете:
Известная украинская актриса Наталья Денисенко поддержала скандальную участницу шоу "Холостяк 14" и обладательницу титула "Мисс Украина 2023" Софию Шамию, которая стала объектом критики из-за своих высказываний в первом выпуске. Девушка отреагировала на хейт в своем Instagram.
София хочет чтобы изменилось представление о ней, которое сложилось у зрителей после просмотра шоу. Участница считает, что ее должны воспринимать серьезно, а не только как красавицу.
"Это о страхе перед женщинами, которые достигли чего-то большего. Когда женщина умная - она слишком умная, и ей нужно подстраиваться под мужчину. Когда женщина красивая - она тупая или "мисс", - заявила Шамия.
В то же время "Мисс Украина 2023" не собирается никому ничего доказывать. По мнению участницы, это общество должно меняться, чтобы наконец воспринимать ее правильно.
"Это не я должна меняться, чтобы меня правильно восприняли. Это общество должно меняться, чтобы перестать оценивать женщин только по внешности", - подытожила София.
Украинская актриса Наталья Денисенко поддержала участницу шоу "Холостяк". Она написала комментарий под ее постом, в котором выразила свое мнение о хейте в сторону Шамии.
"Сейчас в обществе, и в частности в соцсетях, много обесценивания. Любой может написать грязный комментарий, вылить свою боль и свои травмы на других. Самоутверждение за счет других... сама это переживала неоднократно! Что там, ежедневно сталкиваюсь с этим", - подчеркнула Денисенко.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.
