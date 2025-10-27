"Уже и не надо": Наталья Сумская приняла окончательное решение

Наталья Сумская не гонится за гонорарами.

Наталья Сумская предпочитает играть в театре

Народная артистка Украины Наталья Сумская рассказала, как она относится к современному кино и почему почти не снимается.

В интервью Суспільне Культура Наталья отметила, что основная ее работа именно в театре, но иногда она все же соглашается на роли в кино, если ей подходит сценарий.

Все же она очень рада, что современное украинское кино развивается, но отмечает, что не гонится за заработками и тщательно выбирает роли.

"Театр со мной — это как дом. А кино это на всякий случай. Новое время должно было производить какое-то кино, которое бы цепляло, которое бы было искренним, эмоциональным. А если оно поверхностное, то я не люблю такое кино. Меня не зовут в телесериалы. А уже и не надо. Достаточно, что там много наших актеров. Я посмотрела, поняла, что оно живет. Есть и слава Богу. Всех денег не заработаешь. Можно переждать, может, где-то будет другая возможность что-то заработать. Театр — это живое искусство, не через пленку и оно меня держит", — сказала Наталья.

О персоне: Наталья Сумская Наталья Сумская - украинская актриса и телеведущая. Ведущая актриса Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, Народная артистка Украины (2000). Обладательница кинопремии "Золотая волчок" за роль гадалки Евдокии в фильме "Черный ворон" (2020). Трехкратная лауреатка театральной премии "Киевская пектораль" (2000, 2011, 2015). Лауреат Шевченковской премии (2008) и Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки (2009).

