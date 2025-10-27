Пока мама заграницей: экс-супруг Денисенко забрал сына на семейную прогулку

Актер Андрей Фединчик появился с восьмилетним сыном.

https://glavred.info/starnews/poka-mama-zagranicey-eks-suprug-denisenko-zabral-syna-na-semeynuyu-progulku-10709918.html Ссылка скопирована

Андрей Фединчик появился с сыном от Натальи Денисенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Вы узнаете:

Андрей Фединчик показал семейный выходной с сыном

Где отец и сын провели время

Украинский актер Андрей Фединчик, который недавно дал откровенное интервью о жизни после развода с актрисой Натальей Денисенко, показал в Instagram трогательные кадры совместного отдыха с их восьмилетним сыном.

Пока Наталка Денисенко продолжает съемки заграницей, ее экс-супруг поделился видео с семейной прогулки в киевский музей медуз. На кадрах видно, как мальчик с восторгом рассматривает морских обитателей в прозрачных аквариумах. Актер спросил у подписчиков, где они чаще всего проводят время со своими детьми.

видео дня

Сын Натальи Денисенко в музее / скрин с видео: instagram.com, Андрей Фединчик

"Музей медуз. А куда вы ходите с детьми? Любимые места?" - подписал видео Фединчик.

Подписчики отметили сильное сходство Андрея с сыном и поддержали его стремление активно участвовать в воспитании ребенка.

Андрей Фединчик проводит время с сыном после развода / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Андрей Фединчик поразил сходством с сыном / фото: instagram.com, Андрій Федінчик

Андрей Фединчик общается с сыном / фото: instagram.com, Андрей Фединчик

Напомним, Андрей Фединчик и Наталья Денисенко официально развелись в мае этого года. Инициатором разрыва стала актриса. Пара прожила вместе восемь лет и сейчас продолжает вместе воспитывать общего сына Андрея.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная украинская актриса Наталья Денисенко заинтриговала поклонников неожиданной новостью - она стала участницей реалити "Холостяк". Главным героем проекта стал ее коллега, актер Тарас Цимбалюк, с которым Денисенко связывали слухи о романе.

Также украинский известный режиссер Алексей Комаровский отреагировал на слухи о том, что у него роман с актрисой Натальей Денисенко, которая недавно развелась с мужем. Алексей отметил, что с Наташей его связывают только рабочие и дружеские отношения.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Наталка Денисенко Наталья Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред