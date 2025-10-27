Пока мама заграницей: экс-супруг Денисенко забрал сына на семейную прогулку

Вы узнаете:
- Андрей Фединчик показал семейный выходной с сыном
- Где отец и сын провели время
Украинский актер Андрей Фединчик, который недавно дал откровенное интервью о жизни после развода с актрисой Натальей Денисенко, показал в Instagram трогательные кадры совместного отдыха с их восьмилетним сыном.
Пока Наталка Денисенко продолжает съемки заграницей, ее экс-супруг поделился видео с семейной прогулки в киевский музей медуз. На кадрах видно, как мальчик с восторгом рассматривает морских обитателей в прозрачных аквариумах. Актер спросил у подписчиков, где они чаще всего проводят время со своими детьми.
"Музей медуз. А куда вы ходите с детьми? Любимые места?" - подписал видео Фединчик.
Подписчики отметили сильное сходство Андрея с сыном и поддержали его стремление активно участвовать в воспитании ребенка.
Напомним, Андрей Фединчик и Наталья Денисенко официально развелись в мае этого года. Инициатором разрыва стала актриса. Пара прожила вместе восемь лет и сейчас продолжает вместе воспитывать общего сына Андрея.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что известная украинская актриса Наталья Денисенко заинтриговала поклонников неожиданной новостью - она стала участницей реалити "Холостяк". Главным героем проекта стал ее коллега, актер Тарас Цимбалюк, с которым Денисенко связывали слухи о романе.
Также украинский известный режиссер Алексей Комаровский отреагировал на слухи о том, что у него роман с актрисой Натальей Денисенко, которая недавно развелась с мужем. Алексей отметил, что с Наташей его связывают только рабочие и дружеские отношения.
О персоне: Наталка Денисенко
Наталья Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Виталька", "Село на миллион", "Крепостная", "Папаньки-2" и др.
