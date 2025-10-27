"Дальше я сам": Миша Лебига сообщил о страшном горе в семье

Миша Лебига рассказал некоторые подробности.

Михаил Лебига похоронил отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Михаил Лебига

У Миши Лебиги умер отец

Какими воспоминаниями о нем поделился блогер

Украинский известный блогер Миша Лебига сообщил о горе – умер его родной отец в возрасте 52 лет.

Как стало известно из соцсетей Лебиги, Анатолий Николаевич умер 24 октября.

"Я похоронил Батю, но память о нем в моей голове будет со мной всегда. Хочу сказать слова, которые мы почти никогда не говорили друг другу: "Люблю тебя". Спи спокойно и отдыхай. Спасибо за все, дальше я сам", - написал Миша.

Миша Лебига с отцом / фото: скрин instagram.com, Миша Лебига

Миша рассказал о последней встречи с родным человеком.

"Так получилось, что за день до смерти я был в деревне по делам и виделся с ним. Мы поговорили, посмеялись, три раза пожали руки, я сказал, что он красавчик, и это были мои последние ему слова. Наутро мне позвонили и сказали, что его уже нет", - вспомнил блогер.

Миша Лебига с отцом / фото: instagram.com, Миша Лебига

Также он подчеркнул, что Анатолий Николаевич воевал в АТО.

О персоне: Михаил Лебига Михаил Лебига – украинский блоггер, стриммер. Получил освещение в СМИ, прежде всего благодаря его рекордному собранию на нужды ВСУ, ГУР, и других подразделений на платформе Twitch. Так, в частности, в июле 2023 года Лебига всего за одну ночь собрал рекордные 8,35 млн. гривен за 8-часовой сдержан. Первоначальной целью было собрать 2,658 млн грн, но по итогам сборов сумма втрое превысила цель. Только за час удалось собрать более 3 млн.

Блогер часто передает помощь защитникам лично, совершая поездки в зону боевых действий. В свое время отправил в Херсон целый гуманитарный конвой, насчитывавший 18 бусов, загруженных водой, продовольствием и вещами первой необходимости.

