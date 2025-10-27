"Как без него жить дальше": за что жена Дизеля Яценко винит себя после его смерти

Родственница Андрея Яценко раскрыла важную деталь о нем.

Андрей Яценко умер - как жена переживает смерть Дизеля / коллаж: Главред, фото: facebook.com/diezel.greengrey

От чего умер Дизель из Green Grey

В чем себя винит жена артиста

20 октября в возрасте 55 лет внезапно скончался украинский музыкант и лидер группы Green Grey Андрей Diezel Яценко. Музыкант скончался во сне от ишемической болезни сердца.

В беседе с Oboz.ua тетя Яценко Айя Коростылева отметила, что артист старался не обращать внимания на симптомы, а на уговоры жены пройти обследования неизменно отвечал отказом. Родственница Дизеля говорит, что Евгения, вдова музыканта, корит себя за то, что не была более настойчивой.

"Судя по всему, она (болезнь - прим. редактора) давно давала о себе знать, но Андрей не придавал этому значения. И вот все так страшно закончилось. Женя теперь, бедная, ужасно себя винит, что не настояла на обследовании. Но он категорически не переносил врачей. Просто терпеть не мог все это – анализы, больницы. Он с самого детства был весь в музыке. Вот прямо полностью – до последней клеточки. Иногда казалось, что кроме музыки для него ничего больше и не существовало. Женя сейчас говорит: я не знаю, как без него жить дальше. У них были очень хорошие отношения", - поделилась Коростылева.

Андрей и Евгения Яценко были вместе более 20 лет.

Андрей Дизель Яценко с женой Евгенией / фото: facebook.com/diezel.greengrey

О группе: Green Grey Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом". Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций. На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

