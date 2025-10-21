Укр
Читать на украинском
"Официальное сообщение": раскрыта истинная причина смерти Андрея Diezel Яценко

Юрий Берендий
21 октября 2025, 22:19
К сожалению, судьба забирает лучших, сообщили в группе Green Grey.
Раскрыта истинная причина смерти Андрея Diezel Яценко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем говорится в материале:

  • Какова причина смерти Андрея Яценко
  • Когда будут прощаться с Андреем Яценко

Группа Green Grey обнародовала детали прощания с Андреем Яценко, известным под сценическим именем Дизель, который умер 20 октября, и впервые сообщила официальную причину его смерти. Об этом говорится в сообщении группы в Facebook.

От чего умер Андрей Яценко

"Это официальное сообщение! Всем привет, это Green Grey!" Так всегда начинал Diezel, когда был с нами. Но, к сожалению, судьба забирает лучших...", - отметили в группе.

Группа Green Grey официально сообщила, что Андрей Яценко ушел из жизни 20 октября 2025 года в 9 утра в результате сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Основатель Green Grey и вдохновитель украинской рок-сцены оставил после себя значительное творческое наследие и повлиял на целое поколение слушателей и молодых музыкантов.

Прощание с Андреем Яценко - что известно

Прощание с Андреем состоится 23 октября 2025 года в "Доме Кино" Национального союза кинематографистов Украины, который находится в Киеве по адресу улица Саксаганского, 6. Церемония продлится с 09:00 до 11:30.

Смерть Андрея Яценко - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 октября стало известно о смерти основателя и фронтмена группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко. Как сообщила в соцсетях менеджер артистов и продюсер мероприятий Ирина Агелова, причиной смерти музыканта стала остановка сердца.

Внезапное известие о смерти Андрея "Дизеля" Яценко ошеломило украинских звезд и его поклонников. Друзья и коллеги музыканта массово выражают соболезнования, вспоминая его как талантливую и яркую личность.

Лидер группы Green Grey ушел из жизни в возрасте 55 лет, когда коллектив как раз готовился к всеукраинскому концертному туру. Первое выступление должно было состояться уже 24 октября, однако организаторы сообщили, что из-за трагического события тур отменён.

О группе: Green Grey

Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь различных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и тому подобное. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом".

Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.

На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

Green Grey
