"Обворовывать": участники "Дизель Шоу" провели обыск в квартире погибшей Поплавской

Людмила Поплавская рассказала некоторые детали случившегося.

Марина Поплавская умерла в ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Марина Поплавская

Родная сестра украинской юмористки и участницы "Дизель Шоу" Марины Поплавской, которая погибла в ДТП, Людмила Поплавская рассказала, как после трагедии в квартиру артистки приходили ее коллеги.

В интервью Алине Доротюк она поделилась, что никто не давал им разрешения пребывать в квартире.

"В тот день, когда погибла Марина Францевна, по приказу руководства "Дизель Шоу" были собраны ее вещи без нашего разрешения, без моего присутствия на съемной квартире в Киеве. Об этом я узнала в этот день в обед, после 13.00", – отметила Людмила.

Марина Поплавская / фото: instagram.com, Марина Поплавская

Поплавская хотела забрать вещи родного человека из квартиры, но узнала, что они находятся в офисе "Дизель Шоу".

"Никто меня не спрашивал, и это меня очень смущает. С какой целью? Почему так произошло? По моему мнению, это незаконно", – добавила сестра артистки.

А адвокат, который занимался делом ДТП, сказал, что это произошло из-за страха кражи.

"Потом мне сказал адвокат, назначенный по ДТП, что они боялись кражи, что погибла звезда – и кто-то будет обворовывать квартиру. Это глупость", – подытожила Людмила.

Смотрите видео интервью Людмилы Поплавской:

О персоне: Марина Поплавская Марина Поплавская — украинская актриса, продюсер, комик, педагог. Прима проектов "Дизель Студио". Кавалер Ордена "За заслуги" III степени (2018, посмертно), Почетный гражданин Житомира (2018, посмертно).

20 октября 2018 года в 06:43 утра погибла на 49-м году жизни в автокатастрофе в Киевской области возле села Милая, когда автобус с актёрами из "Дизель-шоу" врезался в грузовик. Пострадали также актёры Яна Глущенко, Евгений Сморигин и Егор Крутоголов.

