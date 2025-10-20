"Покойся с миром": что знаменитости сказали о Андрее Яценко после его смерти

Коллеги и поклонники отреагировали на смерть Андрея Яценко.

Коллеги высказались о смерти Андрея Яценко / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Андрей Яценко

Украинские знаменитости и фанаты лидера группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко потрясены его внезапной смертью.

Многие, кто знал лично музыканта уже отреагировали на печальное известие и высказали свои соболезнования.

Артем Пивоваров

"Ты был настоящим музыкантом, искренним человеком... Я всегда буду помнить твои советы, наши джемы на студии и вне ее. Ты сделал большой вклад в развитие украинской музыки и останешься в памяти и плейлистах людей. RIP, друг...".

Реакция Артема Пивоварова на смерть Андрея Яценко / фото: скрин instagram.com, Артем Пивоваров

Святослав Вакарчук

"Дизель ушел в иной мир... Один из ярких символов того, как все начиналось тогда, в 90-е... Покойся с миром".

Святослав Вакарчук о смерти Андрея Яценко / фото: скрин instagram.com, Святослав Вакарчук

Влад Дарвин

"На его музыке воспитывались украинские меломаны. Он также проводил много джемов, объединяя вокруг себя рок-музыкантов. А в 2022, став на защиту Украины, он продал почти все ценное для своей памяти, в том числе имущественные права на песню "Эмигрант", чтобы провести сбор для своего батальона. 55? Слишком рано ушел из жизни. У него было множество планов. Сложно поверить... Очень жаль".

Влад Дарвин о смерти Андрея Яценко / фото: скрин instagram.com, Влад Дарвин

Руслана Лыжичко

"Это для меня шок. Как и для большинства, кто знал Дизеля и стоял с ним на одной сцене. Вечная память".

Руслана Лыжичко о смерти Андрея Яценко / фото: скрин instagram.com, Руслана Лыжичко

Мария Бурмака

"Казалось, ты будешь всегда. Легких облаков".

Мария Бурмака о смерти Андрея Яценко / фото: скрин instagram.com, Мария Бурмака

Жан Беленюк

Жан Беленюк о смерти Андрея Яценко / фото: скрин instagram.com, Жан Беленюк

Виктор Ющенко

Виктор Ющенко отреагировал на смерть Андрея Яценко / фото: скрин facebook.com, Виктор Ющенко

Также в комментариях под известием о смерти Яценко поклонники написали о своей скорби.

"Это не может уложиться в голове… Навеки в сердце, Легенда! Спасибо за качественную украинскую музыку, Дизель! Грин-Грей – это любовь всей жизни";

"Спасибо за музыку";

"Для вас потеря друга, коллеги… Для меня потеря кумира… Шокированный…".

О группе: Green Grey Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом". Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций. На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".

