"Покойся с миром": что знаменитости сказали о Андрее Яценко после его смерти

Вы узнаете:
- Кто из знаменитостей отреагировал на смерть Яценко
- Что они о нем написали
Украинские знаменитости и фанаты лидера группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко потрясены его внезапной смертью.
Многие, кто знал лично музыканта уже отреагировали на печальное известие и высказали свои соболезнования.
Артем Пивоваров
"Ты был настоящим музыкантом, искренним человеком... Я всегда буду помнить твои советы, наши джемы на студии и вне ее. Ты сделал большой вклад в развитие украинской музыки и останешься в памяти и плейлистах людей. RIP, друг...".
Святослав Вакарчук
"Дизель ушел в иной мир... Один из ярких символов того, как все начиналось тогда, в 90-е... Покойся с миром".
Влад Дарвин
"На его музыке воспитывались украинские меломаны. Он также проводил много джемов, объединяя вокруг себя рок-музыкантов. А в 2022, став на защиту Украины, он продал почти все ценное для своей памяти, в том числе имущественные права на песню "Эмигрант", чтобы провести сбор для своего батальона. 55? Слишком рано ушел из жизни. У него было множество планов. Сложно поверить... Очень жаль".
Руслана Лыжичко
"Это для меня шок. Как и для большинства, кто знал Дизеля и стоял с ним на одной сцене. Вечная память".
Мария Бурмака
"Казалось, ты будешь всегда. Легких облаков".
Жан Беленюк
Виктор Ющенко
Также в комментариях под известием о смерти Яценко поклонники написали о своей скорби.
"Это не может уложиться в голове… Навеки в сердце, Легенда! Спасибо за качественную украинскую музыку, Дизель! Грин-Грей – это любовь всей жизни";
"Спасибо за музыку";
"Для вас потеря друга, коллеги… Для меня потеря кумира… Шокированный…".
О группе: Green Grey
Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом".
Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.
На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".
