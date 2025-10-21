"Не стало человека": коллеги раскрыли детали смерти Дизеля Яценко

Кратко:
- В понедельник 20 октября стало известно о смерти Андрея Яценко
- Коллеги звезды раскрыли новые детали
Украинский певец и лидер группы Green Grey Андрей Diezel Яценко внезапно скончался 20 октября в возрасте 55 лет. Его уход стал шоком и для членов коллектива, и для коллег-музыкантов, и для поклонников.
Стало известно, что смерть Яценко наступила во время подготовки концертного тура Green Grey по Украине - первое выступление должно было состояться уже 24 октября. Организаторы концерта в социальных сетях сообщили, что тур отменяется.
"Друзья, нам тяжело писать эти строки... Тур группы GREEN GREY по Украине отменен, ведь из жизни ушел Андрей Яценко (Diezel). Спасибо вам за понимание и поддержку. Выражаем наши искренние соболезнования родным и близким Андрея", - пишется в сообщении. Также организаторы добавили, что средства за билеты, которые не будут возвращены, передадут семье Яценко.
В Facebook смерть Дизеля подтвердил звукорежиссер Богдан Пилипенко. В беседе с расстроенными фанатами он отметил, что Андрей Яценко умер во время тура.
Украинский шоумен Андрей Джеджула, который сотрудничал с Яценко и командой, в Instagram сообщил, что обсуждал смерть Дизеля с Муриком (Дмитрием Муравицким) - вокалистом Green Grey. "Говорил с Муриком, он до сих пор не понимает и не может поверить: "Был человек утром, не стало человека утром", - пишет Джеджула.
О группе: Green Grey
Green Grey - украинская рок-группа, основанная в Киеве весной 1993 года. В творчестве прослеживается смесь разнообразных стилей и музыкальных направлений: рок, поп, фанк, трип-хоп, дабстеп, техно, электро и др. Дизель и Мурик в шутку назвали свой стиль "укр-попом" по аналогии с "брит-попом".
Green Grey первыми в истории украинской музыки дважды участвовали в церемонии награждения MTV Europe, заключили контракт с компанией Pepsi в 1996 году, начали выступать одновременно с живым диджеем и профессиональным балетом, организовывали рок-шоу с использованием спецэффектов, пиротехники и сценических трансформаций.
На сегодняшний день группа выпустила семь студийных альбомов, две компиляции лучших песен и концертный альбом "Две эпохи".
