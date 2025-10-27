На 101 году жизни: умерла известная звезда Голливуда

Джун Локхарт скончалась в кругу семьи.

https://glavred.info/starnews/na-101-godu-zhizni-ushla-iz-zhizni-zvezda-gollivuda-10709843.html Ссылка скопирована

Джун Локхарт умерла / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вы узнаете:

Джун Локхарт умерла

Как ушла из жизни актриса

В возрасте 100 лет умерла известная американская актриса Джун Локхарт. Звезда скончалась в четверг, 23 октября, в 21:20 по местному времени в Санта-Монике, штат Калифорния, сообщает журнал People.

Знаменитость ушла из жизни по естественным причинам. В последние минуты рядом с актрисой находились её дочь Джун Элизабет и внучка Кристианна.

видео дня

Похороны Локхарт пройдут в узком семейном кругу. Вместо цветов семья просит поклонников перечислить пожертвования в пользу The Actors Fund, ProPublica и International Hearing Dog, Inc.

Джун Локхарт - фильмы и сериалы / фото: imdb.com

Джун Локхарт - биография

Джун Локхарт родилась в 1925 году в Нью-Йорке в семье актеров Джина и Кэтлин Локхарт. На сцену она впервые вышла в восемь лет, сыграв в постановке Peter Ibbetson на сцене Метрополитен-опера. Уже через несколько лет, в 1938 году, Джун дебютировала в кино — в экранизации "Рождественской песни".

Джун Локхарт - "Затерянные в космосе" / фото: imdb.com

Карьера актрисы охватывала более восьми десятилетий — она успешно работала как в кино, так и на телевидении. Среди ее известных фильмов — "Рождественская песнь", "Встреть меня в Сент-Луисе" и "Оборотень Лондона". На телевидении актриса стала знаменитой благодаря ролям в классических сериалах "Лесси" и "Затерянные в космосе". Локхарт считалась одной из последних представительниц Золотого века Голливуда.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что российская юмористка Клара Новикова, которая родом из Киева, сообщила о собственной смерти. Появилась новость об ухудшения самочувствия Новиковой из-за проблем с сердцем. Сама она заверила, что с ней все хорошо.

Также стало известно о том, что умер известный гитарист и лидер группы Green Grey Андрей Яценко, известный под сценическим именем Diezel. Об этом сообщил Певец Александр Стеганов. В комментариях поклонники группы пишут соболезнования и то, что они не верят в смерть любимого артиста.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред