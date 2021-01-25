Netflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмаr: Истоки крови

Ведьмак: Происхождение крови / Netflix

Телесервис Netflix постепенно рассекречивает актеров новых сезонов сериалов по вселенной Ведьмака Анджея Сапковского.

Как сообщает Entertainment Weekly, темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, которую могли видеть в сериале Nightfliers по мотивам повести Джорджа Мартина, сыграет зерриканку по имени Айла.

Айла станет одной из главных героинь сериала Истоки крови по мотивам вселенной Ведьмака.

По описанию она - "Элитная воительница, благословленная некой богиней, которая оставляет свой клан и свой пост телохранительницы королевы, чтобы стать бродячим музыкантом. Однако позже ей приходится вновь взяться за оружие в поисках "мести и искупления".Читайте такжеВедьмак: Истоки крови - Netflix снимает еще один спин-офф сериала

В описании не говорится, что Айла зерриканка, но по сюжету книг Сапковского - элитные женщины-воины, которые работают дорогими телохранительницами - зариканки из страны на далеком Юге, где поклоняются драконам.

Джоди Тернер-Смит - британская модель и актриса, известная по сериалам Летящие сквозь ночь Последний корабль. Она также играла второстепенные роли в Настоящей крови и Неоновом демоне.

Ведьмак: истоки кров - актеры

Джоди Тернер-Смит,

Кирстен ван Хорн,

Аарон Стюарт Ан,

Алекс Минеган,

Таня Лотье,

Пуджа Гупта,

Таша Хуо,

Трой Денджерфильд.

Напомним, события Истоков крови происходят за 1200 лет до Ведьмака, и расскроет тайну "Сопряжения сфер" и создания ведьмаков на континенте.

Консультантом создателей сериала выступает Анджей Сапковский, автор оригинального книжного цикла Ведьмак, а в команду сценаристов шоу вошла сценаристка эпизодов Сквозь снег.

Даты премьеры Истоков Крови пока нет, но скорее всего, дебют 2022 года.

Между тем, ожидаемый второй сезон Ведьмака ожидается где-то в 2021 году.