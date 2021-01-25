Netflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмаr: Истоки крови

Netflix раскрыл имя телохранительницы королевы из сериала The Witcher: Blood Origin, который станет приквелом Ведьмака.
Телесервис Netflix постепенно рассекречивает актеров новых сезонов сериалов по вселенной Ведьмака Анджея Сапковского.
Как сообщает Entertainment Weekly, темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, которую могли видеть в сериале Nightfliers по мотивам повести Джорджа Мартина, сыграет зерриканку по имени Айла.
Айла станет одной из главных героинь сериала Истоки крови по мотивам вселенной Ведьмака.
По описанию она - "Элитная воительница, благословленная некой богиней, которая оставляет свой клан и свой пост телохранительницы королевы, чтобы стать бродячим музыкантом. Однако позже ей приходится вновь взяться за оружие в поисках "мести и искупления".Читайте такжеВедьмак: Истоки крови - Netflix снимает еще один спин-офф сериала
В описании не говорится, что Айла зерриканка, но по сюжету книг Сапковского - элитные женщины-воины, которые работают дорогими телохранительницами - зариканки из страны на далеком Юге, где поклоняются драконам.
Джоди Тернер-Смит - британская модель и актриса, известная по сериалам Летящие сквозь ночь Последний корабль. Она также играла второстепенные роли в Настоящей крови и Неоновом демоне.
Ведьмак: истоки кров - актеры
- Джоди Тернер-Смит,
- Кирстен ван Хорн,
- Аарон Стюарт Ан,
- Алекс Минеган,
- Таня Лотье,
- Пуджа Гупта,
- Таша Хуо,
- Трой Денджерфильд.
Напомним, события Истоков крови происходят за 1200 лет до Ведьмака, и расскроет тайну "Сопряжения сфер" и создания ведьмаков на континенте.
Консультантом создателей сериала выступает Анджей Сапковский, автор оригинального книжного цикла Ведьмак, а в команду сценаристов шоу вошла сценаристка эпизодов Сквозь снег.
Даты премьеры Истоков Крови пока нет, но скорее всего, дебют 2022 года.
Между тем, ожидаемый второй сезон Ведьмака ожидается где-то в 2021 году.