УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Кино и сериалы

Netflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмаr: Истоки крови

25 января 2021, 17:26

Netflix раскрыл имя телохранительницы королевы из сериала The Witcher: Blood Origin, который станет приквелом Ведьмака.

Ведьмак: Происхождение крови
Ведьмак: Происхождение крови / Netflix

Телесервис Netflix постепенно рассекречивает актеров новых сезонов сериалов по вселенной Ведьмака Анджея Сапковского.

Как сообщает Entertainment Weekly, темнокожая актриса Джоди Тернер-Смит, которую могли видеть в сериале Nightfliers по мотивам повести Джорджа Мартина, сыграет зерриканку по имени Айла.

Айла станет одной из главных героинь сериала Истоки крови по мотивам вселенной Ведьмака.

По описанию она - "Элитная воительница, благословленная некой богиней, которая оставляет свой клан и свой пост телохранительницы королевы, чтобы стать бродячим музыкантом. Однако позже ей приходится вновь взяться за оружие в поисках "мести и искупления".Читайте такжеВедьмак: Истоки крови - Netflix снимает еще один спин-офф сериала

В описании не говорится, что Айла зерриканка, но по сюжету книг Сапковского - элитные женщины-воины, которые работают дорогими телохранительницами - зариканки из страны на далеком Юге, где поклоняются драконам.

Джоди Тернер-Смит - британская модель и актриса, известная по сериалам Летящие сквозь ночь Последний корабль. Она также играла второстепенные роли в Настоящей крови и Неоновом демоне.

Ведьмак: истоки кров - актеры

  • Джоди Тернер-Смит,
  • Кирстен ван Хорн,
  • Аарон Стюарт Ан,
  • Алекс Минеган,
  • Таня Лотье,
  • Пуджа Гупта,
  • Таша Хуо,
  • Трой Денджерфильд.

Напомним, события Истоков крови происходят за 1200 лет до Ведьмака, и расскроет тайну "Сопряжения сфер" и создания ведьмаков на континенте.

Консультантом создателей сериала выступает Анджей Сапковский, автор оригинального книжного цикла Ведьмак, а в команду сценаристов шоу вошла сценаристка эпизодов Сквозь снег.

Даты премьеры Истоков Крови пока нет, но скорее всего, дебют 2022 года.

Между тем, ожидаемый второй сезон Ведьмака ожидается где-то в 2021 году.

сериалы Netflix Ведьмак новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Netflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмаr: Истоки крови». Другие новинки кино, лучшие сериалы и последние новости в мире кинематографа доступны в разделе «Кино и сериалы». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Умерла Мира Фурлан - звезда легендарного Вавилона-5Умерла Мира Фурлан - звезда легендарного Вавилона-5 Disney заблокировал детские мультики из-за расизмаDisney заблокировал детские мультики из-за расизма Ходячие мертвецы 10 сезон 17 серия - что показали в трейлереХодячие мертвецы 10 сезон 17 серия - что показали в трейлере НВО снимает сразу 5 приквелов к Игре престоловНВО снимает сразу 5 приквелов к Игре престолов Netflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмаr: Истоки кровиNetflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмаr: Истоки крови
Следующий материал

Последние новости

18:13
Кабмин возвращает старый карантин: самое важное о новых запретах
18:09
На премьере Голосу країни Тине Кароль устроили сюрприз ко дню рождения Видео
18:05
"Избавиться от лизоблюдов и импичмент": что украинцы пожелали Зеленскому в его день рождения
17:55
6 вещей, которые никогда нельзя говорить человеку с депрессией Видео
17:52
Морозов до -20 уже не будет: синоптики дали прогноз погоды на февраль Видео
Реклама
17:28
Вкусная спаржа — простой пошаговый рецепт Видео
17:26
Netflix назвал исполнительницу главной роли в сериале Ведьмаr: Истоки крови
17:17
Скончались после вакцины от коронавируса: иммунолог назвал причину смертей Видео
17:15
Стало известно о новом достижении Telegram на фоне продолжающегося скандала вокруг WhatsApp
17:15
Ученые рассказали, какие из человеческих рас слабы перед COVID-19 Видео
17:14
Гороскоп на 26 января для всех: ударная новость, неожиданный диагноз и воплощение нереальной мечты Видео
16:58
Разумков рассказал, о каком подарке на день рождения попросил Зеленский
16:57
Как Путину и Лукашенко: у Зеленского "отличились" поздравлением Видео
16:37
Ведущий бэкстейджа Голосу Країни разводится
16:30
Зеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения цели Видео
16:30
Новые правила въезда в ЕС из-за COVID-19: что поменяется Видео
16:10
Так выглядит новый Xperia Compact – доступный конкурент iPhone 12 Mini от Sony Фото
16:09
На селфи Зеленского из спортзала заметили "зраду" из РФ Видео
15:53
Тарифные бунты: протестующие забросали дачу Зеленского платежками Видео
15:50
Получить займ будет сложнее: в ШвидкоГроші озвучили прогноз на 2021 год актуально
Реклама
15:43
"Ужасный процесс": жена Бабкина раскрыла подробности его болезни Видео
15:35
В Украине массово не доверяют китайской вакцине от COVID-19 - опрос Видео
15:30
Украинцам пообещали 30-градусные морозы: когда вернется суровая зима Видео
15:30
Имбирь для похудения: ученые указали на "подводные камни" Видео
15:26
Неподражаемые юбки и платья цвета Bubble Gum входят в моду на весну-лето 2021 Фото Видео
15:13
Эксперт рассказал, как повлияет на курс доллара окончание локдауна Видео
15:08
Месяц EA Play теперь со скидкой и на PlayStation – 34 вместо 124 грн
14:58
Ани Лорак попрощалась с Украиной необычным способом Видео
14:54
Массовое восстание россиян: Путин впервые высказался о протестах в поддержку Навального Видео
14:44
У Офиса президента начались потасовки протестующих с полицией
14:40
Шмыгаль рассказал, как в Украине заморозят тарифы на отопление и горячую воду Видео
14:12
Одно починили, другое сломали: последний патч для Cyberpunk 2077 добавил новый критический баг
14:11
"Скучно, девочки": Путин ответил на расследование Навального по дворцу в Геленджике Видео
14:10
"Ботокс некачественный": Юлия Тимошенко сменила имидж и шокировала переменами
13:48
Умер легендарный продюсер Хорошего, плохого, злого с Клинтом Иствудом Видео
13:43
Настя Каменских потеряла близкого человека Видео
13:39
Захват горсовета и перекрытые трассы: как украинцы бунтуют против коммунальных тарифов Видео
13:21
В Минобразования рассказали, в каких областях школьники полноценно вернулись к учебе Видео
13:18
Disney заблокировал детские мультики из-за расизма
13:16
День студента: поздравления и картинки прикольные и зачетные
Реклама
13:13
Стало известно, насколько сильно падают в цене Android-смартфоны по сравнению с iPhone
12:54
В моду вернулась поразительная стрижка рапсодия в стиле 90-х: фото Фото
12:52
В ПАСЕ Украина добилась оспаривания полномочий делегации РФ Видео
12:51
Эксперт рассказал, есть ли у людей феромоны для сексуального соблазнения Видео
12:37
"Связан с РФ": журналист раскрыл новые факты о скандальном СБУшнике Нескоромном Видео
12:37
"Работаем, пенсия и не можем заплатить": в двух регионах Украины вспыхнули газовые бунты Видео
12:34
Дочь Ирины Горовой показала потрясающие формы на отдыхе
12:30
Игры по Звёздным войнам: Disney готовится представить новую видеоигровую эпоху
12:13
Алексей Панин женился второй раз - кто его избранница
12:00
Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять