Рассел Кроу сыграл Зевса в четвертом Торе и рассекретил сюжет

Тор 4 - сюжет / кадр из фильма Мстители: финал

Знаменитый американский актер Рассел Кроу рассказал, кого сыграет в предстоящем фильме Тор 4, и раскрыл часть сюжета с Кристианом Бейлом своим признанием.

Рассел Кроу случайно рассекретил сюжет во время подкаста Joy Breakfast with The Murphys.

Он проговорился, что ездит на работу на велосипеде, и скоро последний день его сьемок в качестве Зевса.

"Я сяду на свой велосипед. Я поеду на студию Disney и Fox, и около 9:15 стану Зевсом! Это для Тора. Это будет мой последний день в качестве Зевса, и я проведу его как следует!", - сказал он

Зевс впервые появился в комиксах Marvel в 1949 году. Эта версия олимпийского бога отчасти похожа на ту, что фигурирует в древнегреческих мифах — он возглавляет свой пантеон, обладает нечеловеческой силой и способен управлять молниями - короче, греческий Тор.

По той информации, что уже раскрыта создателями фильма, фанаты решили, что Зевс станет одной из жертв главного злодея - Горра Убийцы Богов, которого в фильме сыграет Кристиан Бэйл.

Такая сюжетная линия есть в комиксах. Когда Тор посвятил свою жизнь борьбе с Убийцей богов. Он получил свои космические силы, когда трагически погибла его семья, и он решил уничтожить всех богов во всех мирах, так как они все равно не помогают обычным смертным.

Напомним, что четвертую часть Тора: Любовь и гром снимает постановщик Рагнарека Тайка Вайтити.

Крис Хемсворт сыграет Тора, Натали Портман вернется к образу Джейн Фостер с силами Тора.

В прокат картину планируют выпустить в мае 2022-го.

Перед началом съемок Тора-4 в Австралии засветился Мэт Деймон.