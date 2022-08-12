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РосСМИ сообщили, что Добронравов снимется в новом сезоне "Сватов"

12 августа 2022, 10:29

РосСМИ в очередной раз пытаются заинтриговать неожиданными решениями актера. Что не день, то новая "правда".

Сваты
Сваты / 1+1

РосСМИ давно известны своими супер способностями к вранью и перекручиванию фактов и делают это как в отношении политической информации, так и в шоу-бизнесе.

Так, в сети постоянно появляется информации относительно потенциального участия российского актера Федора Добронравова в продолжении украинского сериала "Сваты", который теперь планируют снимать в России без украинских актеров. И если на прошлой неделе актер якобы отказался от съемок в продолжении сериала, то теперь издание Solenka.info пишет, что актер готов приступать к съемочному процессу.

Ранее СМИ сообщали, что Добронравова заменит его дублер, однако режиссеры, якобы, поняли, что никто не сыграет Ивана Бутько лучше чем Добронравов. "Таким образом, чтобы восьмой сезон имел успех у зрителей режиссеру "Сватов" нужно было всеми "правдами и неправдами" уговорить Добронравова вновь исполнить роль Ивана Будько", - сообщают российские журналисты.

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Напомним, ранее стало известно о том, что российский артист Федор Добронравов, который поддерживает российских оккупантов, не будет сниматься в новом сезоне популярного украинского сериала "Сваты".

60-летний актер отказался сыграть в продолжении комедийного сериала, рассказал режиссер Эдуард Радзюкевич.

Федор Добронравов
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