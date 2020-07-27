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Секс, инста и ЗНО - как снимается новый сериал на 1+1

Съемки сериала Секс, инста и ЗНО на 1+1 в самом разгаре. Какими будут главные героини, как проходил кастинг, и что в сериале хочет показать режиссер - рассказали на съемочной площадке.

27 июля 2020, 13:36
Секс, инста и ЗНО
Секс, инста и ЗНО - как проходят съемки сериала / 1+1

Сериал Секс, инста и ЗНО снимает создатели Мои мысли тихие Антонио Лукич, у которого есть глубокий посыл для зрителей предстоящей картины. Кроме того, они с командой устроили очень странный и нестандартный кастинг, на котором избирали актеров для проекта.

Режиссер Антонио Лукич рассказал, что для сериала актеров выбирали по тому, как они молчат, и насколько интересно за ними наблюдать в это время.

В то же время, актрисы, которые исполняют две главные роли рассказали о своих героинях.

Ганнуся Ярмоленко рассказала, что ее персонаж Саша Читайте также1+1 снимает сериал Секс, Інста і ЗНО - сюжет, актеры и дата выхода- сначала самая популярная девушка школы, но потом все меняется,и меняется ее персонаж.

Карина Черчевич играет новую девочку Еву, которая стала главной соперницей "королевы школы", и актриса назвала ее дерзкой, властной и которая добивается целей.

"Сериал Секс, инста и ЗНО должен напомнить взрослым и детям о ценностях, о которых они могли уже забыть", - отметил Антонио Лукич.

Секс, инста и ЗНО - как проходят съемки нового сериала:

Напомним, сериал Секс, инста и ЗНО выходит на 1+1 осенью 2020, и будет доступен на онлайн платформе по подписке.

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