Сериал Звездный путь: Дискавери продлили на 4 сезон

Звездный путь: Дискавери 4 сезон - подробности / CBS

Телеканал CBS All Access продлил сериал "Звездный путь: Дискавери" на четвертый сезон спустя день после старта третьего.

Сериал Звездный путь: Дискавери продлен на 4 сезона с той же съемочной командой, пишет Variety.

Новости о продлении были объявлены в видео с участием звезд сериала а также исполнительных продюсеров и со-шоураннеров Алекса Курцмана и Мишель Парадайз. Сценарий 4 сезона готов, и они объявили, что съемки начнутся 2 ноября. Вероятно, он выйдет в 2021 году.

Третий сезон Звездного Пути: Дискавери дебютировал 15 октября. Читайте такжеЗвездный путь Дискавери 3 - дата выхода, актеры, сюжет и официальный трейлерПомимо Мартина-Грина и Джонса, в сериале снимались Энтони Рэпп, Мэри Уайзман и Уилсон Круз. Наряду с Курцманом и Парадайз исполнительными продюсерами выступают Хизер Кадин, Джеймс Дафф, Фрэнк Сиракуза, Джон Вебер, Олатунде Осунсанми, Род Родденберри и Тревор Рот

Напомним, что помимо "Дискавери" недавно вышел сериал "Пикард", который получил 2 и 3 сезоны, и мультик для взрослых "Нижние палубы", который также получил 2 сезон еще до окончания показа первого.

Как ранее сообщал Главред, идут съемки сериала "Звездный путь: Странные новые миры".

Прежде Куртцман говорил, что у CBS большие планы на "Звездный путь". Идея заключается в том, чтобы изучить уголки вселенной, которым раньше не уделяли внимание.