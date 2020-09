Звездный путь Дискавери 3 сезон - первый трейлер и сюжет сериала

Звездный путь Дискавери 3 / Twitter

Шоуранеры сериала Звездный путь: Дискавери раскрыли сразу несколько секретов, показав новый тизер 3 сезона сериала.

Третий сезон сериала Звездный путь: Дискавери расскажет о том, как звездолёт под командованием Майкл Бёрнем попал в далекое будущее — события развернутся в 3188 году, через 930 лет после сюжета оригинала. Разделенный экипаж корабля начинает собираться после катастрофы, чтобы объединиться и спасти Федерацию, оказавшуюся на грани исчезновения при странных обстоятельствах.

В трейлере можно увидеть как прежних героев, так и новых персонажей, в том числе бывшую капитана Майкл Бернем, трансгендера по имени Грей, которого сыграл Иэн Александер (Лев в The Last of Us Part II) и гендерквира Адиру — ее роль досталась дебютантке Блю дель Баррио.

Вопрос о воспитании Бернем и ее эмоциональном состоянии также остается открытым и в 3 сезоне.

Напомним, 3 сезон сериала Звездный путь: Дискавери выпустят 15 октября. В грядущий сезон войдёт 13 эпизодов.